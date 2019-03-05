Нафтовики пікетують Вищу раду правосуддя з вимогою припинити втручання в роботу судів – ЗМІ



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Фото: «Укрнафта»

Здебільшого протестувальники – це працівники різних промислових районів та центрального апарату ПАТ «Укрнафта» (Полтава, Прилуки, Охтирка)

Більше ніж 1000 протестувальників, які вимагають припинити втручання в роботу суддів, зібрались під стінами Вищої ради правосуддя, інформує портал Оbozrevatel.com.

Здебільшого протестувальники – це працівники різних промислових районів та центрального апарату ПАТ «Укрнафта» (Полтава, Прилуки, Охтирка). Основні вимоги до членів ВРП: припинення тиску на суддів, забезпечення прозорості функціонування ВРП, гарантування невтручання в діяльність суддів, зокрема, тих, що розглядають справу за участі ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Аркона Газ-Енергія», усунення з посади члена ВРП Маловацького О.В., якого ЗМІ пов’язують з інтересами ТОВ «Аркона Газ-Енергія» тощо.

Нагадаємо, починаючи з 2017 року ПАТ «Укрнафта» безрезультатно намагається захистити своє законне право на здійснення підприємницької діяльності на Червонолуцькому родовищі в судах (справа № 826/14653/17 за позовом ПАТ «Укрнафта» до Держгеонадр та ТОВ «Аркона Газ-Енергія»). Адміністративні суди всіх інстанцій, як за шаблоном, відмовляли «Укрнафті» навіть розглянути її позов, фактично відмовляючи в конституційному праві на доступ до правосуддя. У цьому процесі ПАТ «Укрнафта» неодноразово заявляло відвід суддям на підставі наявної інформації щодо тиску на них зі сторони ВРП.

«Укрнафта» як підприємство, яке роками вкладало значні фінансові ресурси в геологічне вивчення Червонолуцького газоносного родовища, обурене ситуацією з незаконною видачою Держгеонадрами спецдозволу без аукціону фірмі, яку пов’язують з інтересами одного з членів ВРП. За умови, коли суди лишаються осторонь процесу відновлення прав багатотисячного робочого колективу «Укрнафти», такі акції, як ця – це єдина можливість закликати корумпованих урядовців припинити свавілля та відстояти свої законні права на здійснення видобувної діяльності», – наголошує керівник Східного бізнес-підрозділу ПАТ «Укрнафта» Сергій Наслєдніков.

Фото: «Укрнафта»

Інший учасник протесту Андрій Максімов, менеджер департаменту інтегрованого управління родовищами Полтавської області ПАТ «Укрнафта», також заявив: «Червонолуцьке родовище як частина Свистунківсько-Червонолуцької газоносної площі вивчалося та розроблялося «Укрнафтою» понад 15 років. Але шляхом відвертих і цинічних маніпуляцій із запасами газу та газового конденсату на цьому родовищі «Аркона» здійснила незрозумілу апробацію вже затверджених «Укрнафтою» запасів, а Держгеонадра допустило фактично заборонене Кодексом України про надра дублювання оцінки запасів. При цьому «Аркона» ще й зменшила їх в десятки разів (з початкових видобувних майже 1,6 млрд м3 вільного газу і 96 тис. т конденсату, затверджених у 2010 році ДКЗ України ПАТ «Укрнафта», до 320 млн м3 вільного газу і 17 тис. т конденсату, нарахованих «Арконою»), що дозволило їй недоплатити до державного бюджету десятки мільйонів гривень.

«Укрнафта» в судовому порядку вже декілька років намагається довести незаконний характер видачі спецдозволу «Арконі» та заявляє про нанесення багатомільйонних збитків державі, однак, судді, які розглядають цю судову справу, є «заручниками» системи розгляду ВРП дисциплінарних справ проти них – ймовірно, просто побоюються виносити законні рішення. Ця мирна акція робітників «Укрнафти» – намагання не допустити звільнення та безробіття кількох тисяч співробітників, які задіяні в процесі газовидобутку на Полтавщині».

До протестувальників також приєдналися громадські організації, що захищають права людей, які порушуються в українських судах, народні депутати України та інші небайдужі.