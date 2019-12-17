Маркарова розповіла, коли Україні не знадобляться кредити МВФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр фінансів Оксана Маркарова

У України абсолютно є шанс через три роки стати самодостатньою, зазначила міністерка фінансів

Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що через три роки Україна не буде потребувати кредитування Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це вона заявила в ефірі Свобода слова на ICTV.

Вона нагадала, що Україна досягла домовленості не просто про черговий транш, а про нову програму з МВФ.

«Це нова програма на три роки на приблизно 5,5 млрд доларів. Ця програма на три роки, як ми її в середині називаємо, сподіваємось остання программа, яку ми не закінчимо на півдороги, а ми з нею випустимось. І вже співробітництво наше з фондом буде як країни-учасниці, яка не потребує нового кредитування», - заявила Маркарова.

За її словами, програма базується на стандартних питаннях для МВФ. Зокрема, фіскальній, монетарній та антикорупційній політиках.

«У України абсолютно є шанс через три роки стати самодостатньою», - додала вона.

Раніше повідомлялось, що Україна та Міжнародний валютний фонд домовились про нову програму співпраці на 4 млрд SDR (5,52 млрд дол) на 3 роки.

Раніше у Зеленського запевняли, що провели конструктивні перемовини з МВФ.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада розпочала свою роботу в Києві.

МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

До слова, за 2018-2019 роки сформовано борговий портфель, який відверне на себе великі фінансові ресурси, при цьому політика, яка проводиться Міністерством фінансів, ніяк не обґрунтована.