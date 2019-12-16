Тристоронні переговори тривають, жодних домовленостей із Росією ще немає, - Нафтогаз



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Про будь-які досягнуті домовленості компанія повідомить через офіційні джерела

НАК «Нафтогаз України» повідомляє, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року у переговорах з Газпромом наразі не досягнуто. Про це повідомляє департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України».

«Між сторонами тривають переговори як на експертному рівні, так і у тристоронньому форматі за участю представників Єврокомісії», - йдеться у повідомленні.

У «Нафтогазі» наголосили, що про будь-які досягнуті домовленості компанія повідомить через офіційні джерела.

Напередодні міністр енергетики України розповів про переговори з «Газпромом».

Як повідомлялося, 13 грудня в австрійській столиці Відні пройдуть російсько-українські переговори щодо газу.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін назвав неприйнятними умови України для транзиту російського газу в Європу у 2020 році.

Зазначимо, що міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель допускає ймовірність того, що Україна повернеться до прямих поставок газу із РФ.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

«Укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін», - вважає віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

Відомо, що «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом.

До слова, прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.