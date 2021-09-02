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    МАУ збирається орендувати найбільші в історії України пасажирські літаки

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    Boeing 777-300 стане найбільшим в історії авіації України пасажирським літаком, який коли-небудь здійснював комерційні рейси - МАУ збирається орендувати найбільші в історії України пасажирські літаки
    Boeing 777-300 стане найбільшим в історії авіації України пасажирським літаком, який коли-небудь здійснював комерційні рейси
    Фото: Avia.pro

    Зараз компанія МАУ укладає договір з лізингодавцем і визначає терміни поставки авіалайнерів в Україні

    Авіакомпанія МАУ до кінця 2021 року завезе в Україну два далекомагістральні широкофюзеляжні літаки Boeing 777-300. Про це повідомив avianews виконавчий директор туроператора «Компас» Дмитро Гудзій. Даний проєкт обидві компанії будуть реалізовувати разом.

    Boeing 777-300 стане найбільшим в історії авіації України пасажирським літаком, який коли-небудь здійснював комерційні рейси у флоті авіакомпаній країни.

    «Зараз МАУ укладає договір з лізингодавцем і визначає терміни поставки авіалайнерів в Україні. Орієнтовно це буде середина – кінець жовтня», – розповів Гудзій.

    За його словами, однією з умов переговорів між МАУ і туроператором була наявність саме двох літаків. Це необхідно для резерву, якщо один з бортів не зможе здійснювати польоти. Обидва літаки розраховані на перевезення 426 пасажирів в салонах трьох класів

    Відомо, що МАУ бере два Boeing 777-300 в основному для чартерних програм туроператора «Компас».

    Зазначимо, на сьогодні найбільшим в історії сучасної України пасажирським літаком є Boeing 777-200ER МАУ. З 2018 року авіакомпанія використовувала три таких авіалайнера. Вони мали салони бізнес-класу, преміум-економ і економічного класу і могли перевозити 361 пасажира. Авіалайнери літали з Києва в Нью-Йорк, Торонто, Бангкок і Пекін.

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    Теги: авіація літак Boeing МАУ авіаперевезення Україна
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    МАУ збирається орендувати найбільші в історії України пасажирські літаки