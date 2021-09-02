МАУ збирається орендувати найбільші в історії України пасажирські літаки

Зараз компанія МАУ укладає договір з лізингодавцем і визначає терміни поставки авіалайнерів в Україні

Авіакомпанія МАУ до кінця 2021 року завезе в Україну два далекомагістральні широкофюзеляжні літаки Boeing 777-300. Про це повідомив avianews виконавчий директор туроператора «Компас» Дмитро Гудзій. Даний проєкт обидві компанії будуть реалізовувати разом.

Boeing 777-300 стане найбільшим в історії авіації України пасажирським літаком, який коли-небудь здійснював комерційні рейси у флоті авіакомпаній країни.

«Зараз МАУ укладає договір з лізингодавцем і визначає терміни поставки авіалайнерів в Україні. Орієнтовно це буде середина – кінець жовтня», – розповів Гудзій.

За його словами, однією з умов переговорів між МАУ і туроператором була наявність саме двох літаків. Це необхідно для резерву, якщо один з бортів не зможе здійснювати польоти. Обидва літаки розраховані на перевезення 426 пасажирів в салонах трьох класів

Відомо, що МАУ бере два Boeing 777-300 в основному для чартерних програм туроператора «Компас».

Зазначимо, на сьогодні найбільшим в історії сучасної України пасажирським літаком є Boeing 777-200ER МАУ. З 2018 року авіакомпанія використовувала три таких авіалайнера. Вони мали салони бізнес-класу, преміум-економ і економічного класу і могли перевозити 361 пасажира. Авіалайнери літали з Києва в Нью-Йорк, Торонто, Бангкок і Пекін.