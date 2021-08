Фото дня: як останній американський військовий залишив Афганістан

Пентагон опублікував фото останнього американського військовослужбовця, який покинув Афганістан. Ним став генерал-майор Кріс Донах’ю. Відповідну публікацію Пентагон зробив у Twitter.

«Останній американський солдат, який залишив Афганістан: генерал-майор Кріс Донах’ю, командувач 18-м повітряно-десантним корпусом. C-17 (борт ВВС США), 30 серпня 2021 року, завершення місії США в Кабулі», – йдеться у підписі до фото.

На знімку Донах’ю заходить на борт Boeing C-17 Globemaster – останнього літака, що вилетів з Кабула в рамках евакуації американських військових.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a