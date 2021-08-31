  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Фото дня: як останній американський військовий залишив Афганістан

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На&nbsp;знімку генерал Донах&rsquo;ю заходить на&nbsp;борт Boeing C-17 Globemaster&nbsp;&ndash; останнього американського літака, що&nbsp;вилетів з&nbsp;Кабула - Фото дня: як останній американський військовий залишив Афганістан

    На знімку генерал Донах’ю заходить на борт Boeing C-17 Globemaster – останнього американського літака, що вилетів з Кабула

    Фото: Department of Defense / Twitter

    Останній американський солдат, який залишив Афганістан, – генерал-майор Кріс Донах’ю

    Пентагон опублікував фото останнього американського військовослужбовця, який покинув Афганістан. Ним став генерал-майор Кріс Донах’ю. Відповідну публікацію Пентагон зробив у Twitter.

    «Останній американський солдат, який залишив Афганістан: генерал-майор Кріс Донах’ю, командувач 18-м повітряно-десантним корпусом. C-17 (борт ВВС США), 30 серпня 2021 року, завершення місії США в Кабулі», – йдеться у підписі до фото.

    На знімку Донах’ю заходить на борт Boeing C-17 Globemaster – останнього літака, що вилетів з Кабула в рамках евакуації американських військових.

    Зазначимо, помічник бен Ладена повернувся до Афганістану через 20 років після втечі.

    До слова, таліби стріляниною відсвяткували виведення військ США з Афганістану (відео).

    Напередодні останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

    З 14 серпня США вивезли з Афганістану 6000 своїх громадян, в країні залишаються ще кілька сотень людей. Точні дані про втрати армії США в Афганістані за 20 років: 2461 убитий і понад 20 тисяч поранених.

    Нагадаємо, перед остаточним виведенням військ США завдали удару по вулиці поблизу аеропорту Кабула, побоюючись терористичної атаки. В результаті загинули дев'ять чоловік з однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей. Командування США заявило, що загибель мирних жителів викликана значними «вторинними» вибухами – удар був націлений на терориста, а в його автомобілі нібито була велика кількість вибухівки.

    Читайте також:
    Теги: США Афганістан літак Boeing військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фото дня: як останній американський військовий залишив Афганістан