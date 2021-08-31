Фото дня: як останній американський військовий залишив Афганістан

На знімку генерал Донах’ю заходить на борт Boeing C-17 Globemaster – останнього американського літака, що вилетів з Кабула

Останній американський солдат, який залишив Афганістан, – генерал-майор Кріс Донах’ю

Пентагон опублікував фото останнього американського військовослужбовця, який покинув Афганістан. Ним став генерал-майор Кріс Донах’ю. Відповідну публікацію Пентагон зробив у Twitter.

«Останній американський солдат, який залишив Афганістан: генерал-майор Кріс Донах’ю, командувач 18-м повітряно-десантним корпусом. C-17 (борт ВВС США), 30 серпня 2021 року, завершення місії США в Кабулі», – йдеться у підписі до фото.

На знімку Донах’ю заходить на борт Boeing C-17 Globemaster – останнього літака, що вилетів з Кабула в рамках евакуації американських військових.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a — Department of Defense (@DeptofDefense) August 30, 2021

Зазначимо, помічник бен Ладена повернувся до Афганістану через 20 років після втечі.

До слова, таліби стріляниною відсвяткували виведення військ США з Афганістану (відео).

Напередодні останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

З 14 серпня США вивезли з Афганістану 6000 своїх громадян, в країні залишаються ще кілька сотень людей. Точні дані про втрати армії США в Афганістані за 20 років: 2461 убитий і понад 20 тисяч поранених.

Нагадаємо, перед остаточним виведенням військ США завдали удару по вулиці поблизу аеропорту Кабула, побоюючись терористичної атаки. В результаті загинули дев'ять чоловік з однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей. Командування США заявило, що загибель мирних жителів викликана значними «вторинними» вибухами – удар був націлений на терориста, а в його автомобілі нібито була велика кількість вибухівки.