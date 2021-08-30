Що буде з авіаперевезеннями в наступні роки? Керівник «МАУ» зробив заяву

На думку президента «Міжнародних авіаліній», відновлення показників компанії можливе через декілька років

У «Міжнародних авіалініях України» будують обнадійливі плани на 2022 рік. Про це в інтерв’ю виданню Бабель розповів президент авіакомпанії Євген Дихне.

За його словами, на сьогодні показники компанії співпадають із прогнозами Міжнародної асоціації повітряного транспорту, тому можна розраховувати на відновлення «доковідного» рівня вже у 2024 році.

«По-перше, все найстрашніше вже позаду, і ми вже психологічно готові до будь-яких викликів. По-друге, українці ніколи не були основними нашими клієнтами на лонгхолах (далекомагістральні перельоти – ред.). Ми виходимо з поступового відкриття кордонів європейцями і східними державами, куди ми літаємо», – зазначив президент «МАУ».

«Глибина (період, за який людина бронює квитки, – ред.) бронювання збільшується. Після відновлення польотів в минулому році глибина бронювання становила два тижні, зараз два місяці. Крім того, всі тарифи зараз передбачають можливість змінити дату польоту без штрафів. Українські пасажири взагалі оптимісти. Тільки-но зʼявилося вікно можливостей для перельотів, вони одразу полетіли. Європейці, наприклад, продовжують обирати автомобільний транспорт і переміщення «за потребою», – сказав він.

Також Дихне повідомив, що від початку пандемії компанія виплатила пасажирам $44 млн компенсацій за скасовані рейси.

На запитання журналістів, чи виплатила держава авіакомпанії компенсацію за евакуаційні рейси, які «МАУ» здійснювала на початку пандемії, керівник компанії відповів негативно.

Нагадаємо, у червні Іран заявив про початок виплат компенсацій родичам жертв катастрофи МАУ.

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