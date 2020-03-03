Майже 10 тис. клієнтів «Львівгаз збуту» отримали повідомлення про припинення поставок газу новини компаній



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Накопичення боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу

Станом на 1 лютого 2020 року заборгованість за газ клієнтів «Львівгаз збуту» становить понад 2,1 млрд грн. Це на 13% менше, ніж минулоріч. Неплатежі за газ скоротилися завдяки ефективній роботі компанії з боржниками.

Від початку року «Львівгаз збут» надіслав клієнтам-боржникам 9,8 тис. письмових повідомлень про припинення поставок газу на загальну суму 2,1 млрд грн. Найбільшу кількість повідомлень надіслали клієнтам у Львові, а також Дрогобицькому, Пустомитівському та Стрийському районах.

«Клієнтам, котрі не сплачують за блакитне паливо і накопичують борги ми повинні припинити газопостачання. Тільки в січні газорозподільній компанії було надано доручення на припинення подачі газу 6418 клієнтам-боржникам, їх борг становив 26,8 млн грн. В разі непогашення боргу, відповідно до Правил постачання природного газу, після отримання повідомлення, газопостачальна компанія вимушена надавати відповідне доручення «Львівгазу» на відключення газу та стягнення боргу в судовому порядку», - зазначає директор ТОВ «Львівгаз збут» Павло Майк.

Накопичення боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів Львівщини. Через відсутність оплати «Львівгаз збут» не має можливості своєчасно розрахуватися з державним постачальником - НАК «Нафтогаз України» - за спожитий населенням газ і оперативно замовити необхідні обсяги для подальшого забезпечення газом споживачів.

Нагадуємо, що в разі труднощів із погашенням заборгованості та для того, щоб не погіршувати ситуацію і не накопичувати борги, рекомендуємо нашим клієнтам скористатися наступними варіантами: реструктуризувати борг і оформити субсидію. Адже за новим законодавством, при наявності боргу субсидія не нараховується. А від 1 травня 2019 року нараховується пеня за несвоєчасну оплату.