Головний свідок у Стокгольмському арбітражі не проти, щоб і йому виплатили премію



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Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко Фото: "Главком"

Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко був ключовим свідком у Стокгольмському арбітражі

Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко не отримає премію за участь у Стокгольмському арбітражі, тому що в нього не оформлені трудові відносини з «Нафтогазом», але він думає звернутися з цього приводу до наглядової ради компанії.

Про це Ігор Діденко розповів в інтерв’ю «Главкому»..

«У мене немає ніякого контракту, я був (свідчив у Стокгольмському арбітражі, , «Главком»)) на волонтерських засадах. Хоча думка звернутися до наглядової ради «Нафтогазу», щоб вони замислилися над можливістю мого преміювання, підігрівається членами моєї сім’ї, друзями. Це логічно було б. Але десь процедури працюють, а десь не працюють, тобто, можливо, я й звернуся», – сказав Ігор Діденко.

Екскерівник «Нафтогазу» зазначив, що зараз у компанії мають розібратися зі своїми преміями.

Діденко також вважає, що топ-менеджери «Нафтогазу їх заслужили. «Конструктивна праця, яка принесла суспільно позитивний економічний результат, має бути оплачена. Ніхто не задумується над тим, що було б із Україною, якби «Газпром» відсудив в України $80 млрд», – зауважив він.

Діденко зазначив, що нещодавно випадково зустрів Андрія Коболєва, який сказав йому таке: «Нафтогаз» отримав понад 20 запитів народних депутатів про премії, але жодного депутата не цікавить, а що ж робиться з тими $2,9 млрд, які наприкінці року надійшли з «Газпрому»? А вони й далі лежать на депозиті «Нафтогазу» в «Ощадбанку».

Нагадаємо, завдяки виплаті російським «Газпромом» українській компанії «Нафтогаз» $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, керівництво підприємства отримає мільйонні премії. У 2018 році наглядова рада «Нафтогазу» прийняла рішення про премії для керівництва компанії в розмірі $45,6 млн. Бонусна сума правлінню – це 1% від виграшу.