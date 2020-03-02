«Нафтогаз» заявляє, що АМКУ офіційно не повідомляв про розслідування зловживань монопольним становищем



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«Нафтогаз» зазначає, що очікує більш детальної інформації від Антимонопольного комітету щодо провадження, перш ніж сформує власну юридичну позицію

Ціну на газ у період з 1 листопада 2018 року (який вказано в заяві АМКУ) встановлює Кабінет міністрів, а не сам монополіст, - пресслужба «Нафтогазу»

У НАК «Нафтогаз» заявили, що Антимонопольний комітет офіційно не повідомляв про розслідування щодо ймовірного зловживання монопольним становищем. Про це йдеться на сторінці «Нафтогазу» у Facebook.

«Станом на зараз компанія не отримувала жодних офіційних повідомлень. Але, схоже, до нас є претензії за нашу законослухняність», – зазначили у пресслужбі компанії, маючи на увазі публічну заяву комітету щодо такого розслідування.

У «Нафтогазі» вказують на те, що ціну на газ у період з 1 листопада 2018 року (який вказано в заяві АМКУ) встановлює Кабінет міністрів, а не сам монополіст.

«Уряд наклав на Нафтогаз зобов’язання продавати газ постачальникам газу для населення на умовах, визначених постановою про покладення спецобов’язків (ПСО). В цьому Кабмін спирався на статтю 11 Закону України «Про ринок природного газу». Нафтогаз не має права не виконувати вимоги уряду, прописані у постанові про ПСО. Однак жоден покупець газу в Україні не має зобов’язання купувати газ у Нафтогазу на цих умовах. На українському ринку газу існують сотні інших постачальників газу – з числа як імпортерів, так і приватних видобувників», – пояснюють у компанії.

«Нафтогаз» зазначає, що очікує більш детальної інформації від Антимонопольного комітету щодо провадження, перш ніж сформує власну юридичну позицію.

Антимонопольний комітет 2 березня заявив, що відкрив провадження проти «Нафтогазу» за ознаками зловживання монопольним становищем. Йдеться про нібито встановлення з 1 листопада 2018 року цін на природний газ, які «неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції».