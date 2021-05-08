Білл Гейтс назвав найбільше наукове досягнення в історії

Гейтс назвав три винаходи він вважає найважливішими в світі

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс назвав вакцини від коронавірусу найбільшим науковим досягненням в історії. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

Таким чином американський підприємець відповів на питання про те, які три винаходи він вважає найважливішими в світі.

«Вакцини проти Covid-19 дали нам велику надію на те, що в цьому році ми подолаємо пандемію», – підкреслив він.

На думку Гейтса, ривок зробили не тільки технології виготовлення вакцин на основі матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), але і на основі аденовірусу.

Перевагами таких препаратів бізнесмен вважає прийнятну ціну, простоту доставки і високу здатність до адаптації.

На другому місці Гейтс розташував винахід мікропроцесора. Засновник Microsoft відзначив, що є фанатом цього пристрою, так як саме мікропроцесор, за його словами, зробив можливим існування персонального комп'ютера і запустив хвилю інновацій, яка не вщухає протягом 50 років.

Замикає трійку найбільших винаходів, на думку Гейтса, «Зелена революція». Це комплекс змін в сільському господарстві країн, що розвиваються в середині минулого століття. Він призвів до істотного зростання врожайності.