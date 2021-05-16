  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Відомий український дизайнер розлучився після восьми років шлюбу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Модельєр Андре Тан розійшовся із дружиною Аліною Харченко, з якою прожив вісім років - Відомий український дизайнер розлучився після восьми років шлюбу
    Модельєр Андре Тан розійшовся із дружиною Аліною Харченко, з якою прожив вісім років

    Дизайнер після розлучення залишив колишній дружині великий будинок і автомобіль

    Український дизайнер Андре Тан розлучився зі своєю дружиною Аліною Харченко після восьми років шлюбу.

    Про це модельєр розповів в ефірі програми «Світське життя».

    За словами Андре Тана, пара вже рік живе окремо. Причина розлучення – дизайнерські амбіції Аліни.

    «Почалися сварки, тому що вона запустила свою лінію одягу Home Wings, і я почав їй рекомендувати, що і як краще зробити. Вона сказала, що хоче сама робити свої помилки. Саме на тлі роботи виникало дуже багато сварок», – уточнив дизайнер.

    Також він зазначив, що після розлучення залишив колишній дружині великий будинок і автомобіль. Крім того, виплачує аліменти (у пари є п'ятирічна донька Софія).

    Нагадаємо, 4 травня американський мільярдер Білл Гейтс і його дружина Мелінда оголосили про розлучення.

    Згодом стало відомо, що розлучення Білла Гейтса зв'язали з мільйонером-педофілом Епштейном.

    До слова, нещодавно кума Путіна похрестила відомого українського боксера (фото).

    Теги: автомобіль Андре Тан аліменти будинок жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies