Відомий український дизайнер розлучився після восьми років шлюбу

Модельєр Андре Тан розійшовся із дружиною Аліною Харченко, з якою прожив вісім років

Дизайнер після розлучення залишив колишній дружині великий будинок і автомобіль

Український дизайнер Андре Тан розлучився зі своєю дружиною Аліною Харченко після восьми років шлюбу.

Про це модельєр розповів в ефірі програми «Світське життя».

За словами Андре Тана, пара вже рік живе окремо. Причина розлучення – дизайнерські амбіції Аліни.

«Почалися сварки, тому що вона запустила свою лінію одягу Home Wings, і я почав їй рекомендувати, що і як краще зробити. Вона сказала, що хоче сама робити свої помилки. Саме на тлі роботи виникало дуже багато сварок», – уточнив дизайнер.

Також він зазначив, що після розлучення залишив колишній дружині великий будинок і автомобіль. Крім того, виплачує аліменти (у пари є п'ятирічна донька Софія).

Нагадаємо, 4 травня американський мільярдер Білл Гейтс і його дружина Мелінда оголосили про розлучення.

Згодом стало відомо, що розлучення Білла Гейтса зв'язали з мільйонером-педофілом Епштейном.

До слова, нещодавно кума Путіна похрестила відомого українського боксера (фото).