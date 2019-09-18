Суд заарештував землю під ЖК «Синергія Сіті» в Ірпені, - ЗМІ



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ЖК «Синергія Сіті» Фото: provokator.info

Під арешт підпадають шість земельних ділянок загальною площею понад 29 гектарів, на яких і повинен був розташуватися ЖК «Синергія Сіті»

Ще один проект екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка виявився провальним. Землю, яку відписали Ігорю Оверку, відомому підряднику Карплюка, на будівництво найбільшого в Ірпені житлового комлексу заарештували. Рішення про арешт винесла суддя Світлана Оладько від 14 вересня 2019 року.

Під арешт підпадають шість земельних ділянок загальною площею понад 29 гектарів, на яких і повинен був розташуватися ЖК «Синергія Сіті», повідомляє «КП в Україні».

Рішення було винесено в рамках кримінального провадження №420191112400000604 від 4 вересня 2019 року, відкритого Києво-Святошинської місцевою прокуратурою Київської області за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). Арешт передбачає. що власникам земельних ділянок заборонено будь-яким чином розпоряджатися земельними ділянками.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Києво-Святошинського району вимагає визнати прийнятий у 2018 році новий Генплан Ірпеня, який передбачає незаконну зміну цільового призначення земель, протиправним. Зокрема, встановлено, що Ірпінською міською радою 19 грудня 2018 року прийнято рішення №4574-62-VII «Про затвердження містобудівної документації – оновленого Генерального плану міста Ірпінь», яке суперечить інтересам Ірпінської територіальної громади і прийняте без урахування державних, громадських і приватних інтересів.

Саме в рамках нового прийняття Генплану і відбувається будівництво ЖК «Синергія Сіті».

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Прокуратура подала позовну заяву в інтересах держави в Ірпінську міська рада про визнання протиправним та скасування вищевказаного рішення, а також визнання протиправними дій органу місцевого самоврядування. В рамках розгляду цієї заяви ділянка і була заарештована.

У ЗМІ повідомляється, що незаконно побудовані будинки ЖК «Синергія Сіті» можуть бути знесені, або націоналізовані в рахунок погашення боргів з податків, пайових внесків у розвиток інфраструктури, а також шкоди, заподіяної екології міста.

«Ми заздалегідь приносимо співчуття інвесторам і порядним людям, які на останні гроші купили квартири в цих будинках, вас попереджали кілька років, що таке може бути. Ви, на жаль, нас не чули. Другий варіант - розглядається питання знесення недобудованих будинків. І третій варіант - націоналізація в рахунок виставлених боргів зі знищення екології, природних ресурсів, податків, пайової участі, яка, природно, не оплачувалося», - повідомив радник міністра МВС Армен Согомонян.

Швидше за все, цей комплекс ризикує повторити долю ЖК «Благодатний» скандального забудовника Ігоря Вишнякова, який обдурив тисячі сімей і залишив їх без даху над головою. Цікавий факт, що раніше Карплюк всіляко підтримував і рекомендував Вишнякова як надійного забудовника і закликав жителів Ірпеня інвестувати кошти саме в його будівельну компанію. Зараз ситуація повторюється і з Оверком. Він завжди був кишеньковим підрядником Карплюка і виконував всі доручення партії «Нові обличчя».

Що рекомендують юристи?

Юристи в таких випадках рекомендують інвесторам, які вже вклали гроші в проект ЖК «Синергія Сіті», невідкладно звернутися до відділу продажів і ініціювати розірвання договору, поки компанія-забудовник не встигла вивести кошти і оголосити про банкрутство. Крім того, інвесторам рекомендується подавати індивідуальні скарги про шахрайство з боку забудовника, оскільки про незаконність генерального плану та можливості настання кримінальної відповідальності за незаконну забудову компанії і її топ-менеджменту було відомо заздалегідь.