Зеленський хоче розвивати співпрацю з ЄБРР



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Зеленський на зустрічі з представниками ЄБРР 17 вересня 2019 року

За словами Зеленського, він очікує, що в наступні 2-3 роки ЄБРР наростить інвестиції до більш ніж 1 млрд євро на рік

Україна цінує співпрацю з міжнародними партнерами, такими як Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку і Світовий банк, та готова її розвивати.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський на зустрічі з віцепрезидентом ЄБРР Аланом Пію, повідомляє пресслужба глави держави.

Як засвідчив Зеленський, українська влада не лише налаштована на проведення ринкових реформ та боротьбу з корупцією, а й здійснює конкретні кроки в цьому напрямі.

Президент зауважив, що Верховна Рада вже розглядає пакет реформаторських законопроєктів. Зокрема, розроблений за підтримки ЄБРР законопроєкт про концесії, проєкт закону про скасування списку об’єктів, що не підлягають приватизації, пакет дерегуляційних законів, які дозволять Україні покращити позиції в рейтингу Doing Business. Крім того, ухвалено закон про спліт, який запроваджує міжнародні стандарти регулювання та нагляду у небанківському фінансовому секторі.

Водночас, український уряд працює над моделлю земельної реформи, повідомив Зеленський і висловив сподівання, що вона буде ухвалена до кінця року.

«Президент підкреслив, що ці ініціативи прискорять економічне зростання, лібералізують економіку, створять можливості для системних інвестицій. І Україна розраховує на підтримку ЄБРР у залученні стратегічних іноземних інвесторів», - інформують у пресслужбі глави держави.

За словами Зеленського, він очікує, що в наступні 2-3 роки ЄБРР наростить інвестиції до більш ніж 1 млрд євро на рік і зробить їх більш конкурентоспроможними для приватного сектору в Україні, передусім у питанні вартості капіталу.

Він також запевнив, що іноземні інвестори та партнери завжди можуть розраховувати на відвертий і чесний діалог у межах Національної інвестиційної ради, роботу якої планується продовжувати.

«Ще раз дякую, що інвестуєте в Україну. Ми це дуже цінуємо», – сказав глава держави.

На зустрічі також обговорено подальшу співпрацю, зокрема у банківській сфері, розвитку інфраструктурних проєктів тощо.

Президент України запросив представників ЄБРР взяти участь у інвестиційному форумі, який відбудеться у Маріуполі наприкінці жовтня.