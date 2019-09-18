У Києві встановили меморіальну дошку відомому меценату Григорію Гладинюку
Дошку обладнали на будівлі-спадку, в якій сьогодні розміщується «Укрінформ», за підтримки голови інвестиційної компанії VI2 Partners Олексія Чернишова
У Києві встановили меморіальну дошку відомому київському меценату, купцю першої гільдії Григорію Гладинюку, автором якої є скульптор Олексій Кузьмін. Дошку обладнали на будівлі-спадку, в якій сьогодні розміщується Державне інформаційне агентство «Укрінформ» (вул. Богдана Хмельницького, 8/16), за підтримки голови інвестиційної компанії VI2 Partners Олексія Чернишова. Про це пише Gazeta.ua.
Комісія з питань встановлення пам'ятних знаків КМДА у травні 2018 року одноголосно проголосувала за відкриття меморіальної дошки Григорію Пантелеймоновичу Гладинюку. Проте КМДА не змогла допомогти починанню фінансово.
За словами голови інвестиційної компанії VI2 Partners Олексія Чернишова, він підтримав цю ініціативу, оскільки будівлі вже понад 130 років.
«Це один із будинків, зведених за проєктом Володимира Ніколаєва, міського та єпархіального архітектора, якого й досі величають «співцем київського неоренесансу». Свого часу це був один із відомих готелів у Києві — «Гладинюк», у якому довгий час мешкав Михайло Грушевський. Будівля вистояла дві війни, з мінімальними втратами пережила три капітальні ремонти, зберігши свій первісний вигляд, і з повним правом посідає поважне місце серед пам'яток історії та архітектури міста», — відзначив Чернишов.
Меценат зізнається, коли дізнався про проблему, відразу ж погодився долучитись, тому що бізнес повинен брати участь у подібних ініціативах щодо збереження культурної спадщини.