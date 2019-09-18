У Києві встановили меморіальну дошку відомому меценату Григорію Гладинюку



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Меморіальна дошка київському меценату Григорію Гладинюку

Дошку обладнали на будівлі-спадку, в якій сьогодні розміщується «Укрінформ», за підтримки голови інвестиційної компанії VI2 Partners Олексія Чернишова

У Києві встановили меморіальну дошку відомому київському меценату, купцю першої гільдії Григорію Гладинюку, автором якої є скульптор Олексій Кузьмін. Дошку обладнали на будівлі-спадку, в якій сьогодні розміщується Державне інформаційне агентство «Укрінформ» (вул. Богдана Хмельницького, 8/16), за підтримки голови інвестиційної компанії VI2 Partners Олексія Чернишова. Про це пише Gazeta.ua.

Комісія з питань встановлення пам'ятних знаків КМДА у травні 2018 року одноголосно проголосувала за відкриття меморіальної дошки Григорію Пантелеймоновичу Гладинюку. Проте КМДА не змогла допомогти починанню фінансово.

За словами голови інвестиційної компанії VI2 Partners Олексія Чернишова, він підтримав цю ініціативу, оскільки будівлі вже понад 130 років.

«Це один із будинків, зведених за проєктом Володимира Ніколаєва, міського та єпархіального архітектора, якого й досі величають «співцем київського неоренесансу». Свого часу це був один із відомих готелів у Києві — «Гладинюк», у якому довгий час мешкав Михайло Грушевський. Будівля вистояла дві війни, з мінімальними втратами пережила три капітальні ремонти, зберігши свій первісний вигляд, і з повним правом посідає поважне місце серед пам'яток історії та архітектури міста», — відзначив Чернишов.

Меценат зізнається, коли дізнався про проблему, відразу ж погодився долучитись, тому що бізнес повинен брати участь у подібних ініціативах щодо збереження культурної спадщини.

Григорій Гладинюк народився 10 (22) січня 1833 року в містечку Базалії Старокостянтинівського району Волинської губернії (Хмельницька область) у сім'ї кріпаків. Після скасування кріпацтва, отримавши волю лише у 28 років, він поїхав на заробітки до Києва, де зумів побудувати власний бізнес, увійти в спільноту купців, зробити багато добрих справ. Зокрема, в 1903 році побудувати лікарню своїм землякам-базалійцям; на Предславинській, 19 відкрити в 1911 році власним коштом лікарню для хронічно хворих. За заповітом Г.П. Гладинюка, Київська міська дума на Батиєвій горі його коштом збудувала ясла-сиротинець. У цій пам'ятці архітектури XX століття до сьогодні розміщується Інститут цукрових буряків. За заповітом мецената, значні капітали влада Києва передала: лікарні для чорноробів, училищу сліпих, товариству швидкої допомоги, київському пожежному товариству, двом церквам.

Отже, Григорій Пантелеймонович Гладинюк своєю невтомною працею, багатогранною доброчинною діяльністю, підтримкою найбідніших верств населення навічно вписав своє ім'я в історію Києва.