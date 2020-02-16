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    Економіка та фінанси

    Милованов представить стратегію економічного розвитку

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    <span>За&nbsp;результатами 2019 року економічна активність зберігалась на&nbsp;достатньо високому рівні. Наприкінці року економіка дещо уповільнилася. Це&nbsp;було прогнозовано і очікувано - Милованов</span> - Милованов представить стратегію економічного розвитку
    За результатами 2019 року економічна активність зберігалась на достатньо високому рівні. Наприкінці року економіка дещо уповільнилася. Це було прогнозовано і очікувано - Милованов

    В основі стратегії – залучення інвестицій

    Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 17 лютого 2020 року представить стратегію економічного розвитку України.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «В основі стратегії – залучення інвестицій. Завдяки інвестиціям ми створимо нові робочі місця, а робота – це можливість для українців заробляти та жити краще», – анонсує міністр.

    Милованов наголошує, що за результатами 2019 року економічна активність зберігалась на достатньо високому рівні. Наприкінці року економіка дещо уповільнилася. Це було прогнозовано і очікувано.

    Серед причин, які уповільнили економічну активність міністр виділяє наступні:

    • не зовсім типові терміни збору врожаю зернових та інших культур;
    • зниження обсягів випуску промисловості в ІV кварталі;
    • негативні тенденції на зовнішніх ринках;
    • протекціоністські заходи з боку США;
    • проблеми з логістикою;
    • теплі погодні умови.

    «Також у минулому році промислові підприємства масово проводили модернізацію. Поточні та майбутні інвестиції забезпечать нам все більше і більше таких конкурентних виробництв. І ми вже спостерігаємо перші позитивні відгуки економіки», – наголошує Тимофій Милованов.

    Урядовець зазначає, що за даними Державної адміністрації морських портів у січні 2020 року перевалка вантажів у морських портах суттєво збільшилася – на 20,5% порівняно з січнем минулого року.

    Нагадаємо, Милованов попередив про перевірки походження грошей на покупку землі.

    Як повідомлялося, Ляшко обізвав «бовдуром» Милованова, коли той почав рахувати прибутки України від коронавірусу.

    економіка міністр інвестиції Тимофій Милованов
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