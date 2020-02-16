Милованов представить стратегію економічного розвитку
В основі стратегії – залучення інвестицій
Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 17 лютого 2020 року представить стратегію економічного розвитку України.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«В основі стратегії – залучення інвестицій. Завдяки інвестиціям ми створимо нові робочі місця, а робота – це можливість для українців заробляти та жити краще», – анонсує міністр.
Милованов наголошує, що за результатами 2019 року економічна активність зберігалась на достатньо високому рівні. Наприкінці року економіка дещо уповільнилася. Це було прогнозовано і очікувано.
Серед причин, які уповільнили економічну активність міністр виділяє наступні:
- не зовсім типові терміни збору врожаю зернових та інших культур;
- зниження обсягів випуску промисловості в ІV кварталі;
- негативні тенденції на зовнішніх ринках;
- протекціоністські заходи з боку США;
- проблеми з логістикою;
- теплі погодні умови.
«Також у минулому році промислові підприємства масово проводили модернізацію. Поточні та майбутні інвестиції забезпечать нам все більше і більше таких конкурентних виробництв. І ми вже спостерігаємо перші позитивні відгуки економіки», – наголошує Тимофій Милованов.
Урядовець зазначає, що за даними Державної адміністрації морських портів у січні 2020 року перевалка вантажів у морських портах суттєво збільшилася – на 20,5% порівняно з січнем минулого року.
Нагадаємо, Милованов попередив про перевірки походження грошей на покупку землі.
Як повідомлялося, Ляшко обізвав «бовдуром» Милованова, коли той почав рахувати прибутки України від коронавірусу.