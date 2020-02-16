Милованов представить стратегію економічного розвитку



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За результатами 2019 року економічна активність зберігалась на достатньо високому рівні. Наприкінці року економіка дещо уповільнилася. Це було прогнозовано і очікувано - Милованов

В основі стратегії – залучення інвестицій

Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 17 лютого 2020 року представить стратегію економічного розвитку України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«В основі стратегії – залучення інвестицій. Завдяки інвестиціям ми створимо нові робочі місця, а робота – це можливість для українців заробляти та жити краще», – анонсує міністр.

Милованов наголошує, що за результатами 2019 року економічна активність зберігалась на достатньо високому рівні. Наприкінці року економіка дещо уповільнилася. Це було прогнозовано і очікувано.

Серед причин, які уповільнили економічну активність міністр виділяє наступні:

не зовсім типові терміни збору врожаю зернових та інших культур;

зниження обсягів випуску промисловості в ІV кварталі;

негативні тенденції на зовнішніх ринках;

протекціоністські заходи з боку США;

проблеми з логістикою;

теплі погодні умови.

«Також у минулому році промислові підприємства масово проводили модернізацію. Поточні та майбутні інвестиції забезпечать нам все більше і більше таких конкурентних виробництв. І ми вже спостерігаємо перші позитивні відгуки економіки», – наголошує Тимофій Милованов.

Урядовець зазначає, що за даними Державної адміністрації морських портів у січні 2020 року перевалка вантажів у морських портах суттєво збільшилася – на 20,5% порівняно з січнем минулого року.

Нагадаємо, Милованов попередив про перевірки походження грошей на покупку землі.

Як повідомлялося, Ляшко обізвав «бовдуром» Милованова, коли той почав рахувати прибутки України від коронавірусу.