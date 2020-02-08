Милованов попередив про перевірки походження грошей на покупку землі



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Для цього в законопроекті передбачені «запобіжники»

Міністр економіки Тимофій Милованов розповів, як будуть перевіряти походження грошей в українців на покупку ділянок після запуску ринку землі в Україні. За його словами, в законопроекті, який 6 лютого Верховна Рада почала розглядати в другому читанні, є «запобіжники».

«По-перше, регулятор в Україні вже є – Держгеокадастр. Він був корумпованим, ми його зараз вичистили», – зазначив глава Мінекономіки в ефірі Espreso TV.

За словами Милованова, один з «запобіжників» полягає в тому, що платити за покупку землі треба тільки безготівковими.

«Як відстежити джерело грошей: чи людина показує, яким чином він заробив, або компанія, або він бере в борг, кредит, то автоматично включається фінмоніторинг і перевіряються всі пов’язані особи, щоб не було незаконного збагачення або незаконного джерела грошей», – підсумував міністрє

Нагадаємо, Милованов озвучив пакет антикризових заходів для економіки. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства запропонувало пакет антикризових заходів для економіки. Міністр економіки наголосив, що Україні критично потрібні інвестиції – 50 млрд дол. США.