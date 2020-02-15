Глава МЗС Туреччини подякував Порошенку: цінуємо п'ять років плідної співпраці



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Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу назвав Порошенка великим другом Туреччини

Під час Мюнхенської безпекової конференції лідер політичної партії «Європейська Солідарність», п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Порошенко висловив вдячність за тверду підтримку України з боку Туреччини у боротьбі за відновлення суверенітету, територіальної цілісності нашої держави та у відсічі російській агресії.

Обговорено ситуацію на тимчасово окупованих територіях України – Донбасі та в Криму. Порошенко наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в акваторії Чорного та Азовського морів.

Окрему увагу було присвячено роботі зі звільнення українських заручників, у тому числі і кримських татар.

Відзначено важливість підтримки України на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, а також пріоритетність роботи над отриманням Плану дій щодо членства України в НАТО.

Важливу увагу було надано зміцненню українсько-турецького партнерства та у цьому зв’язку завершення роботи над угодою про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною.

Порошенко також привернув увагу до штучних проблем, які виникли у кримськотатарського телеканалу ATR. Співрозмовники обговорили шляхи підтримки телеканалу.

У свою чергу Мевлют Чавушоглу назвав Порошенка великим другом Туреччини, а також наголосив, що президент Ердоган цінує п'ять років плідної співпраці за президентства Порошенка, а також лідерство Порошенка та дружбу між країнами, повідомляє телеканал Прямий.

«Коли президент Ердоган дізнався про нашу зустріч, просив передати найщиріші вітання. Туреччина цінує зміцнення наших стосунків за останні 5 років і дякує вам, пане президенте, за лідерство», - сказав міністр закордонних справ Туреччини.

Крім того, Порошенко обговорив з Чавушоглу шляхи звільнення з російського полону українських в'язнів.

Також Порошенко наголосив на важливості захистити кримськотатарський телеканал ATR.

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону».

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

У документі зазначається, що в його розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Всі троє відомі в експертній спільноті як ті, хто тяжіє до співпраці з РФ та до врахування інтересів Росії.

У США вже назвали неприйнятним «мюнхенський план».

До слова, Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій пояснив, звідки у Мюнхені з’явився документ про 12 кроків «миру в Україні».

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