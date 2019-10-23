Милованов не зміг назвати фінансові показники компанії, яку відправив на приватизацію



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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов

«Не знаю», - відповів міністр на питання, який чистий прибуток продемонструвала «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» за минулий рік

На початку жовтня міністр розвитку економіки Тимофій Милованов передав «Об’єднану гірничо-хімічна компанію» в Фонд держмайна на приватизацію. На питання ЗМІ про те, який чистий прибуток продемонструвала компанія за минулий рік, міністр відповів: «Не знаю».

Про це йдеться у програмі «Он воно як» (Bihus.Info).

Аналогічну відповідь Милованов дав на питання про те, скільки за неї можна виручити зараз. «Не знаю, ринок покаже», - сказав міністр.

На уточнююче питання: «Тобто ви виставляєте на продаж прибуткову держкомпанію, навіть не маючи розуміння, за скільки її можна зараз продати, правильно?» - міністр відповів: «Правильно».

Він також пояснює необхідність приватизації ОГХК кримінальними справами, що веде НАБУ: «Компанія могла б бути більше прибуткова, якби на ній не крали».

Нагадаємо, ці справи стосуються діяльності її попереднього керівника Руслана Журила у 2014-2016 рр. - тоді компанія укладала тендерні та експортні контракти з оточенням Журила.

У 2019 р. ОГХК очікує чистий прибуток на рівні 244 млн грн. У 2018 р. її чистий прибуток склав близько 115 млн грн. За 2017 р. компанія сплатила державі дивіденди в розмірі 333 млн грн, за 2016 рік - 322 млн грн.

При цьому міністр так описав критерії, за якими має прийматися рішення про приватизацію: «Є три критерії, на які ми дивимся. Перше - прибутковість, хто краще - державний власник чи приватний, друге - сервісна функція, і третє – стратегічна».

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