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    У світі

    Прем’єр-міністром Бельгії вперше стане жінка

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    <p>Прем&rsquo;єр-міністр Бельгії Софі Вілмс</p> - Прем’єр-міністром Бельгії вперше стане жінка

    Прем’єр-міністр Бельгії Софі Вілмс

    У Бельгії також повинні визначитися з міністром закордонних справ і оборони

    Прем’єр-міністром Бельгії стане Софі Вілмс, яка замінить на посаді Шарля Мішеля, обраного президентом Європейської ради.

    Про це повідомляє Politico.

    У п’ятницю Мішель оголосив, що хоче закінчити свою роботу на чолі бельгійського уряду не пізніше початку листопада, щоб підготуватися до своєї нової посади, яка починається 1 грудня.

    Високопоставлені члени бельгійського тимчасового уряду вирішили в суботу, що пост прем’єр-міністра повинна зайняти Вілмс. Вона буде першою жінкою, яка обійме цю посаду.

    Вілмс – міністр бюджету в тимчасовому уряді Мішеля. Вона також буде очолювати тимчасовий уряд, поки парламент Бельгії не утворить постійний Кабінет міністрів, про який він не може домовитися ще з травня, коли пройшли вибори.

    У Бельгії також повинні визначитися з міністром закордонних справ і оборони замість Дідьє Рейндерса, який стане єврокомісаром в наступній Європейській комісії.

    Тимчасовий уряд має лише 38 з 150 місць в парламенті Бельгії після того, як фламандські націоналісти N-VA покинули коаліцію в грудні 2018 роки після міграційного скандалу. Уряд став ще більш ослаблений під час виборів в травні.

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