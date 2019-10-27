В уряді знову хочуть реформувати прожитковий мінімум в Україні



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Ініціатива передбачає «відв’язку» понад 150 видів соціальних виплат та фінансових показників від прожиткового мінімуму

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська представила концепцію реформування прожиткового мінімуму в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

«Ініціатива передбачає «відв’язку» понад 150 видів соціальних виплат та фінансових показників від прожиткового мінімуму. При цьому пенсії та допомога малозабезпеченим сім’ям залишаться єдиними видами виплат, «прив’язаними» до прожиткового мінімуму. Розмір всіх інших виплат пропонуємо встановлювати в абсолютних цифрах і переглядати їх кожного року при прийнятті Державного бюджету», – заявила міністр.

Така реформа («відв’язка» від прожиткового мінімуму) не призведе до зменшення розміру соцдопомог. Для деяких категорій населення розмір виплат навіть збільшиться.

«В той же час це дозволить нам реально допомогти сім’ям – щоб вони жили не нижче рівня бідності. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям стане ефективнішою – для сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах, розміри виплат збільшуватимуться», – підкреслила міністр.

Концепцію представили для обговорення на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. На засіданні сторони домовилися про проведення громадських та комітетських слухань на цю тему для формалізації пропозиції і оформлення її у відповідний законопроект.