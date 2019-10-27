В Україні хочуть запровадити електронну акцизну марку



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В Україні можуть запровадити електронну акцизну марку на алкоголь

Кожен українець зможе перевірити номер акцизної марки

В Україні можуть запровадити електронну акцизну марку, за допомогою якої можна буде визначити легальність та справжність алкоголю.

Про це в інтерв'ю «Прямому» розповів міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

«Я не збираюсь боротись з кимось особисто. В нас є дуже простий проєкт. Це спробувати запровадити так звану електронну акцизну марку. Попереднє бачення полягає в наступному. Коли ти створюєш спирт, далі він поступово перетворюється на алкогольний напій, потім надходить до магазину. Кожен крок має бути зафіксований в електронному реєстрі, аж поки ця пляшка не надійде до прилавку», - пояснив Дубілет.

За його словами, кожен українець зможе перевірити номер акцизної марки.

«Далі будь-який громадянин зможе перевірити за допомогою додатку номер цієї акцизної марки і переглянути наскільки цей алкоголь легальний, чи ця марка не підроблена і так далі. І якщо людина виявить, що ця марка підроблена, то зможе отримати кешбек», - розповів Дубілет.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Дубілет отримав у підпорядкування Держстат.

Раніше у Кабміні заявили про старт «винищення» паперових процесів.