У «Слузі народу» розказали, як міністр хотів залучити Вєрку Сердючку до агітації за земельну реформу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тимофій Милованов пояснив американським інвесторам, що Вєрка Сердючка - це місцева Леді Гага

За словами Дубінського, ідею залучити Сердючку до популяризації земельної реформи Милованов висловив інвесторам, перебуваючи з візитом у Вашингтоні

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов запропонував залучити Вєрку Сердючку до агітації за земельну реформу. Про це написав народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський у Facebook.

Таку ідею міністр нібито висловив інвесторам, перебуваючи з візитом у Вашингтоні.

На питання американських інвесторів, хто така Вєрка Сердючка, Милованов нібито відповів: «local lady Gaga» (місцева Леді Гага).

На питання дописувачів, чи це не жарт, Дубінський переконує, що це правда.

Нагадаємо, що 21 жовтня олігарх Ігор Коломойський нахабно відповів міністрам, які розкритикували скандальну пісню «95 Кварталу», назвав Милованова «дебілом» через його заяви про те, що пісня про спалений будинок ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої може негативно вплинути на зарубіжних інвесторів.

Наступного дня Милованов відреагував на різкі слова Коломойського щодо нього. «Я цього не скриваю, що я дебіл (сміється). Я жартую. Так що тут головне не це, а результати. Моє бачення – скандал вичерпаний, того що висловилися всі», - наголсив він.