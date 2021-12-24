Міндовкілля продовжує оцифровувати свої сервіси: декларація про відходи та витяг з реєстру екоінформації онлайн

Перший сервіс електронного подання декларацій про відходи був запущений ще у 2015 році

В.о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець презентував нові цифрові сервіси, які вже працюють на вебпорталі ЕкоСистема у режимах «peopleless» та «paperless». Ці сервіси покликані полегшити роботу бізнесу, скоротити час, необхідний для оформлення документів, виключити корупційні ризики та унеможливити тиск на бізнес. Про це йдеться на офіційному порталі Міндовкілля.

Як розповів Стрілець, відтепер на ЕкоСистемі можна оформити декларацію про відходи: для цього не потрібні папери та чиновники.

«Перший сервіс електронного подання декларацій про відходи був запущений ще у 2015 році. Однак власне реєстрація декларації проводилася посадовими особами «у ручному режимі». Сьогодні ми робимо цю процедуру повністю автоматизованою. Це фактично перша послуга у сфері захисту довкілля, яка надаватиметься взагалі без участі чиновників», – відзначив Руслан Стрілець.

Також онлайн можно відтепер оформити QR-витяг з реєстрів екологічної інформації. Це один із самих популярних запитів у відомстві: щодня до Міндовкілля та облдержадміністрацій надходить близько 300 звернень від громадян, організацій та фахових спеціалістів щодо отримання тієї чи іншої інформації. Раніше, щоб отримати витяг, необхідно було чекати на відповідь до 30 днів, плюс доставка поштою. Також треба було сплатити за додатковий обсяг копій документів, і у жодному разі не допускати технічні помилки – адже у такому разі підприємець просто отримував відмову у оформленні.

«Сьогодні ми відходимо від цієї практики. Людина може зайти на ЕкоСистему та самостійно, у 2 кліки, згенерувати QR-витяг з 7 реєстрів екологічної інформації. Миттєво та абсолютно безкоштовно. За лічені секунди кожен українець зможе отримати інформацію: чи є у підприємства дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; про сплату екологічного податку; про наявність дозволів на спеціальне водокористування; чи перевірялося підприємство Держекоінспекцією та які результати перевірки тощо», - повідомив Руслан Стрілець.

Також Міндовкілля презентувало послугу «е-Зеленка» – можливість отримати онлайн висновок на транскордонне перевезення відходів, що включені до Зеленого переліку відходів. Ця послуга стала найпопулярнішою на порталі відомства, адже значно спросила життя бізнесу: відтепер громадяни можуть подати онлайн пакет документів, який раніше доводилось возити в Київ, і так само онлайн отримати висновок.

Нагадаємо, ЕкоСистема – це національна платформа, де зібрані всі адміністративні екопослуги для бізнесу та вся екологічна інформація для громадян. Презентований Міністерством у травні 2021 року вебпортал постійно поповнюється новим функціоналом: тут вже доступні 9 онлайн сервісів, 90 відкритих «зелених» реєстрів, можливість згенерувати QR-витяг із 7 реєстрів з офіційними даними, і 3 інтегровані інформаційні ресурси.