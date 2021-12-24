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    Економіка та фінанси

    Швидкість доставки вантажів залізницею цієї осені була найгіршою за три роки – аналітика

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    Станом на середину грудня 2021 року, на мережі&nbsp;&laquo;Укрзалізниці&raquo;&nbsp;знаходилися у статусі покинутих або тимчасово затриманих близько 300 вантажних поїздів - Швидкість доставки вантажів залізницею цієї осені була найгіршою за три роки – аналітика
    Станом на середину грудня 2021 року, на мережі «Укрзалізниці» знаходилися у статусі покинутих або тимчасово затриманих близько 300 вантажних поїздів

    Раніше учасники аграрного, вугільного, та ринку пального звинувачували «Укрзалізницю» у погіршенні якості вантажних перевезень

    Середньодобовий пробіг завантаженого піввагона у листопаді, а зерновоза у жовтні впав до мінімуму за останні 3 роки і становив 109 та 126 км/добу відповідно. Про це повідомляють аналітики Rail.insider.

    За їхніми даними, оборот основного залізничного рухомого складу – піввагона та зерновоза – також суттєво погіршився, і виріс майже на добу порівняно з минулим роком. Таким чином, як констатують аналітики, швидкість доставки вантажів цієї осені була найнижчою за останні три роки. У зв’язку з цим продовжує наростати дефіцит вантажних вагонів.

    Також, станом на середину грудня 2021 року, на мережі «Укрзалізниці» знаходилися у статусі покинутих або тимчасово затриманих близько 300 вантажних поїздів.

    Нагадаємо, раніше учасники аграрного, вугільного, та ринку пального також звинувачували «Укрзалізницю» у значному погіршенні якості вантажних перевезень. Так, заступник голови Профспілок працівників вугільної промисловості Андрій Зімін заявив, що через падіння обороту вагонів в «Укрзалізниці» вугільна галузь зазнає збитків, а продукція псується на складах, а заступник голови ВАР Михайло Соколв повідомив, що з покинутих потягів «Укрзалізниці» крадеться продукція – зокрема, зерно. У свою чергу, учасники ринку пального повідомляли, що подекуди затримка цистерн з пальним сягає двох місяців.

    Державне підприємство «Артемсіль» також звернулося до прем’єр-міністра зі скаргою на «Укрзалізницю»: як сказано у офіційному листі підприємства, компанія не виконує свої зобов’язання та не надає планову кількість вагонів. Водночас, попри погіршення якості послуг, тарифи на ці послуги УЗ підвищила у декілька разів.

    Теги: тарифи Укрзалізниця перевезення
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    Швидкість доставки вантажів залізницею цієї осені була найгіршою за три роки – аналітика