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    «Екооблави» на ялинкові базари: інспектори виявляють масові порушення (фото)

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    На ялинкових базарах продають нечиповані дерева - «Екооблави» на ялинкові базари: інспектори виявляють масові порушення (фото)
    На ялинкових базарах продають нечиповані дерева
    фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

    Виявлено порушення на двох ялинкових базарах

    23 грудня працівники Державної екологічної інспекції Столичного округу спільно з представниками поліції перевірили локації продажу ялинок у Солом’янському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба інспекції.

    Було виявлено порушення на двох ялинкових базарах:

    • по вулиці Липківського встановлено, що на деревах відсутні спеціальні бирки. Продавець надав їх окремо від ялинки, що є порушенням порядку продажу. До того ж, номери, вказані на цих бирках, були відсутні у електронній системі. Також у продажу були ялини, на які відсутні товарно-транспортні накладні;
    • на Повітрофлотському проспекті в товарно-транспортній накладній продавця вказані дерева породи сосна, хоча крім них здійснюється збут ялинок, в тому числі, збірних.

    На продавців складені адміністративні протоколи за статтею 88-1 КУпАП (порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу). Окрім того, матеріали за виявленими фактами спрямовані до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

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    «Екооблави» на ялинкові базари: інспектори виявляють масові порушення (фото)
    «Екооблави» на ялинкові базари: інспектори виявляють масові порушення (фото)
    «Екооблави» на ялинкові базари: інспектори виявляють масові порушення (фото)
    «Екооблави» на ялинкові базари: інспектори виявляють масові порушення (фото)
    «Екооблави» на ялинкові базари: інспектори виявляють масові порушення (фото)
    фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

    Держекоінспекція Столичного округу продовжує рейди в рамках природоохоронної акції «Новорічна ялинка-2021» по Києву та Київській області.

    Нагадаємо, в Києві до 31 грудня передбачено 187 локацій із продажу новорічних дерев. Усі ялинки мають бути чиповані або містити етикетку з інформацією про дерево.

    Інспекція благоустрою перевіряє ялинкові базари в Києві. Вже виявлено близько 20 локацій, розміщених без дозвільних документів.

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    Теги: екологія Київ ярмарок ялинка
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    «Екооблави» на ялинкові базари: інспектори виявляють масові порушення (фото)