«Екооблави» на ялинкові базари: інспектори виявляють масові порушення (фото)

Виявлено порушення на двох ялинкових базарах

23 грудня працівники Державної екологічної інспекції Столичного округу спільно з представниками поліції перевірили локації продажу ялинок у Солом’янському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба інспекції.

Було виявлено порушення на двох ялинкових базарах:

по вулиці Липківського встановлено, що на деревах відсутні спеціальні бирки. Продавець надав їх окремо від ялинки, що є порушенням порядку продажу. До того ж, номери, вказані на цих бирках, були відсутні у електронній системі. Також у продажу були ялини, на які відсутні товарно-транспортні накладні;

на Повітрофлотському проспекті в товарно-транспортній накладній продавця вказані дерева породи сосна, хоча крім них здійснюється збут ялинок, в тому числі, збірних.

На продавців складені адміністративні протоколи за статтею 88-1 КУпАП (порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу). Окрім того, матеріали за виявленими фактами спрямовані до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Держекоінспекція Столичного округу продовжує рейди в рамках природоохоронної акції «Новорічна ялинка-2021» по Києву та Київській області.

Нагадаємо, в Києві до 31 грудня передбачено 187 локацій із продажу новорічних дерев. Усі ялинки мають бути чиповані або містити етикетку з інформацією про дерево.

Інспекція благоустрою перевіряє ялинкові базари в Києві. Вже виявлено близько 20 локацій, розміщених без дозвільних документів.

Читайте також: