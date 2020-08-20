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    Економіка та фінанси

    В Україні за час карантину статус безробітного отримали понад 400 тис. людей

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    Найбільшим попитом серед роботодавців користувалися кваліфіковані робітники з інструментом, з обслуговування та експлуатації устаткування, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники. - В Україні за час карантину статус безробітного отримали понад 400 тис. людей
    Найбільшим попитом серед роботодавців користувалися кваліфіковані робітники з інструментом, з обслуговування та експлуатації устаткування, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники.

    Кількість вакансій у базі даних служби зайнятості від початку карантину становила 285 тисяч

    В Україні з 12 березня до 20 серпня статус безробітного отримали 431,8 тис. громадян, що на 67% більше, ніж за аналогічний період торік (258,7 тис.). Такі дані оприлюднила Державна служба зайнятості.

    Зазначається, що у квітні статус безробітного отримали 149 тис., у травні - 97 тис., у червні – 75 тис., у липні – 68 тисяч українців.

    «За п’ять місяців карантинних обмежень вдалося працевлаштувати 245 тис. громадян, з них – 168 тис. безробітних», - йдеться у повідомленні.

    У Центрах зайнятості звітують, що у зв’язку з відновленням роботи підприємств та організацій кількість зареєстрованих безробітних зменшується та зростає кількість поданих до служби зайнятості вакансій.

    «У липні роботодавці подали до Центрів зайнятості 61 тис. вакансій, що на 5%, більше ніж у червні, та на 40% (або на 18 тисяч) більше, ніж у квітні. Станом на середину серпня на одне робоче місце претендувало 9 безробітних», - йдеться у повідомленні Держслужби зайнятості.

    Загалом з початку року статус безробітного мають майже 488 тисяч українців (проти 276 тисяч на 20 серпня 2019 року), допомогу по безробіттю отримують 411 тисяч громадян.

    Кількість вакансій у базі даних служби зайнятості від початку карантину становила 285 тисяч. Найбільшим попитом користувалися кваліфіковані робітники з інструментом, з обслуговування та експлуатації устаткування, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники.

    Значно меншим був попит на професіоналів – інспекторів, провізорів, економістів, інженерів та лікарів.

    Станом на 20 серпня до центрів зайнятості подано понад 220,5 тис. пакетів документів (з них – 192,6 тис. – від фізичних осіб-підприємців, які є застрахованими особами), прийнято 202 тис. позитивних рішень для надання фінансової допомоги 365,6 тис. працівників (з них майже 179 тис. – ФОПи).

    Як повідомлялося 10 серпняКабмін хоче розширити програму допомоги з часткового безробіття.

    Кабмін безробіття робота уряд
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