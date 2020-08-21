«Приїдуть з України шахтарі». Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія»



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У нас в Солігорську дві тисяч людей хочуть працювати на «Білоруськалії». Вони прийдуть. Не вони прийдуть - у всьому світі безробіття, - Лукашенко

Лукашенко вважає, що у всьому світі безробітні чекають, щоб влаштуватися на білоруські шахти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України. Про це він заявив під час візиту на агрокомбінат «Дзержинський», повідомляє БЕЛТА.

За його словами, за необхідності можна працевлаштувати фахівців з інших країн на місця протестувальників, зокрема, це стосується і шахт «Білоруськалія», де середня зарплата вимірюється тисячами білоруських рублів.

«Що ви бастуете? Добре, бастуєте - гаразд. Я (даю, - ред.) команду директору: не треба за ними бігати. У нас в Солігорську дві тисяч людей хочуть працювати на «Білоруськалії». Вони прийдуть. Не вони прийдуть - у всьому світі безробіття. Приїдуть з України шахтарі. Їх море – безробітних», - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.

Зазначимо, Україна змінила умови безвізового режиму з Білоруссю; зокрема, тепер для виїзду в цю країну необхідний біометричний паспорт для закордонних поїздок. Раніше потрапити до Білорусі можна було по внутрішньому паспорту.

Разом з тим прикордонна служба України посилила охорону кордону з Білоруссю. Це в першу чергу пов'язано з останніми подіями у цій країні на тлі виборів президента Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

19 серпня стало відомо, що лідери ЄС не визнають результатів виборів у Білорусі.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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