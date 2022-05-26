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    Економіка та фінанси

    Мінекономіки запустить єдину базу вакансій: що відомо

    Сайти з пошуку роботи отримають доступ до даних Держслужби зайнятості, - Мінекономіки запустить єдину базу вакансій: що відомо
    Сайти з пошуку роботи отримають доступ до даних Держслужби зайнятості,
    фото: vikna.if.ua

    На єдиній платформі буде консолідуватися інформація про роботодавців і претендентів

    В Україні запустять єдину базу вакансій. Там будуть як вакансії від державного центру зайнятості, так з найбільших сайтів з пошуку роботу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

    Повідомляється, що Держслужба зайнятості за участю Мінекономіки домовилася про співпрацю з топ-5 сайтів з пошуку роботи в Україні: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua. Результатом цього стане створення єдиної бази з вакансіями.

    «Наповнення бази здійснюватиметься силами Державної служби зайнятості та агентств з пошуку роботи. Оновлення ресурсу – в режимі реального часу», – йдеться в повідомленні.

    За словами заступника міністра економіки з питань цифрового розвитку Ігоря Дядюри, на єдиній платформі буде консолідуватися інформація про роботодавців і претендентів.

    «Ми локалізуємо максимум пропозицій на ринку праці і дані про кадровий потенціал на одному майданчику, що дозволить підприємцям швидко знайти працівників, а людям роботу. Швидке працевлаштування українців відіграє провідну роль у відновленні економічної активності», – зазначив він.

    Також повідомляється, що сайти з пошуку роботи отримають доступ до даних Держслужби зайнятості, щоб розміщувати у себе інформацію про вакансії.

    Нагадаємо, уряд запустив програму миттєвої допомоги переселенцям: отримуватимуть від 2 тис. грн.

    Теги: Мінекономіки Україна #stoprussia
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    Мінекономіки запустить єдину базу вакансій: що відомо