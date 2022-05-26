Захарова погрожує вислати американського журналіста, якщо її брифінги заблокують на YouTube

У речниці вже заблокували кілька брифінгів

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова зробила чергову заяву. На цей раз вона пообіцяла вислати американського журналіста чи ЗМІ, якщо її брифінги заблокують на YouTube. Про це передає «Медуза».

«У мене заблокували кілька брифінгів. Що ми зробили – ми просто прийшли і сказали: «Ще раз заблокуєте брифінг, один журналіст чи одне американське ЗМІ поїде додому». Всі. Не з розряду «робіть, що хочете». Ще один заблокований брифінг – і ми назвемо конкретне ім'я чи конкретне ЗМІ, яке поїде до себе додому», – розповіла вона.

Нагадаємо, що 11 березня на тлі війни в Україні відеохостинг оголосив, що почне блокування каналів російських ЗМІ, які фінансує держава, у всьому світі.

22 травня представники YouTube заявили, що сервіс видалив понад 70 тисяч роликів та дев'ять тисяч каналів, пов'язаних із війною в Україні. У компанії не надали список або назви видалених відео та каналів, але зазначили, що більша частина з них є переказами версії Кремля про вторгнення.

Раніше Захарова теж відзначилася шокуючою заявою. Вона сказала, що Росія вирішила напасти на Україну через борщ. Буцімто в Україні засекречували рецепт страви, забороняли кулінарні книги і не хотіли ділитися секретами приготування.