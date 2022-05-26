  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Захарова погрожує вислати американського журналіста, якщо її брифінги заблокують на YouTube

    Речниця МЗС РФ Марія Захарова зробила чергову заяву - Захарова погрожує вислати американського журналіста, якщо її брифінги заблокують на YouTube
    Речниця МЗС РФ Марія Захарова зробила чергову заяву
    фото з відкритих джерел

    У речниці вже заблокували кілька брифінгів

    Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова зробила чергову заяву. На цей раз вона пообіцяла вислати американського журналіста чи ЗМІ, якщо її брифінги заблокують на YouTube. Про це передає «Медуза».

    «У мене заблокували кілька брифінгів. Що ми зробили – ми просто прийшли і сказали: «Ще раз заблокуєте брифінг, один журналіст чи одне американське ЗМІ поїде додому». Всі. Не з розряду «робіть, що хочете». Ще один заблокований брифінг – і ми назвемо конкретне ім'я чи конкретне ЗМІ, яке поїде до себе додому», – розповіла вона.

    Нагадаємо, що 11 березня на тлі війни в Україні відеохостинг оголосив, що почне блокування каналів російських ЗМІ, які фінансує держава, у всьому світі.

    22 травня представники YouTube заявили, що сервіс видалив понад 70 тисяч роликів та дев'ять тисяч каналів, пов'язаних із війною в Україні. У компанії не надали список або назви видалених відео та каналів, але зазначили, що більша частина з них є переказами версії Кремля про вторгнення.

    Раніше Захарова теж відзначилася шокуючою заявою. Вона сказала, що Росія вирішила напасти на Україну через борщ. Буцімто в Україні засекречували рецепт страви, забороняли кулінарні книги і не хотіли ділитися секретами приготування.

    Читайте також: Кремль почав переживати за Крим. Захарова зробила істеричну заяву
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Захарова погрожує вислати американського журналіста, якщо її брифінги заблокують на YouTube