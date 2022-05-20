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    Події в Україні

    Уряд запустив програму миттєвої допомоги переселенцям: отримуватимуть від 2 тис. грн.

    За перший тиждень роботи програми виплати отримали 252 людини з 7 евакуаційних потягів - Уряд запустив програму миттєвої допомоги переселенцям: отримуватимуть від 2 тис. грн.
    За перший тиждень роботи програми виплати отримали 252 людини з 7 евакуаційних потягів
    фото з відкритих джерел

    У рамках проекту люди, які евакуюються потягами з «гарячих точок», отримують одноразову виплату

    Запрацювала програма надання миттєвої допомоги людям, які евакуюються потягами з місць активних бойових дій, окупованих, оточених або заблокованих населених пунктів. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

    Це спільний проект Офісу президента, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Мінцифри, «Укрпошти» та «Укрзалізниці».

    У рамках проекту люди, які евакуюються потягами з «гарячих точок», отримують одноразову миттєву допомогу просто під час евакуації в розмірі 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю та 2000 гривень на кожну іншу особу.

    «Мінсоцполітики фінансує виплату такої допомоги за рахунок коштів, які надходять від благодійників на гуманітарний рахунок, відкритий в Національному банку України для допомоги постраждалим від війни», – зауважила Марина Лазебна.

    Кошти Мінсоцполітики перераховує «Укрпошті», яка забезпечує виплати людям одразу після прибуття на безпечні території. Не потрібно нікуди звертатись для оформлення цієї виплати – інформацію про людей, які евакуюються, надають працівники «Укрзалізниці», які збирають її безпосередньо під час руху евакуаційних потягів.

    Марина Лазебна повідомила, що за перший тиждень роботи програми виплати отримали 252 людини з 7 евакуаційних потягів.

    Нагадаємо, українці, які подали заявку на виплату внаслідок війни в рамках програми «єПідтримка», ще не всі отримали свої 6 500 гривень. У Мінекономіки у відповідь на запит журналістів пояснили, що робити.

    Отримати гроші повинні ті українці, які встигли подати відповідну заяву до 31 березня в застосунку «Дія». У них має бути показаний статус «Заявку надіслано успішно».

    Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7198, розроблений парламентом спільно з урядом та за ініціативи президента, який дозволить забезпечувати українців компенсацією за пошкодження та знищення житла під час війни.

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    Теги: росія окупанти війна гроші Мінекономіки українці житло Україна робота уряд окупація час Марина Лазебна #stoprussia
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    Уряд запустив програму миттєвої допомоги переселенцям: отримуватимуть від 2 тис. грн.