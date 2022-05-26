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    Окупанти кидають гранати в підвали, де ховаються люди – перехоплення СБУ

    СБУ отримала чергове підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців - Окупанти кидають гранати в підвали, де ховаються люди – перехоплення СБУ
    СБУ отримала чергове підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців
    фото: armyinform

    Окупант наразі перебуває в Харківській області

    Служба безпеки України опублікувала аудіоперехоплення, де російський військовий розповідає своїй дружині про «зачистку» підвалів, у яких мирні українці ховаються від обстрілів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Згідно з повідомленням, окупант наразі перебуває в Харківській області.

    «Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем», – говорить росіянин.

    Він додає, що така поведінка – звичайна практика, і водночас розповідає, як російські військові з іншого підрозділу зґвалтували жінку.

    Також окупант хизується знущаннями над українцями: «Я могу просто взять нож, уши отрезать». Військовослужбовець РФ заявляє, що робитиме це і в Росії.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна вбивство граната укриття вибухівка Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти кидають гранати в підвали, де ховаються люди – перехоплення СБУ