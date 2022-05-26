Окупанти кидають гранати в підвали, де ховаються люди – перехоплення СБУ

Окупант наразі перебуває в Харківській області

Служба безпеки України опублікувала аудіоперехоплення, де російський військовий розповідає своїй дружині про «зачистку» підвалів, у яких мирні українці ховаються від обстрілів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Згідно з повідомленням, окупант наразі перебуває в Харківській області.

«Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем», – говорить росіянин.

Він додає, що така поведінка – звичайна практика, і водночас розповідає, як російські військові з іншого підрозділу зґвалтували жінку.

Також окупант хизується знущаннями над українцями: «Я могу просто взять нож, уши отрезать». Військовослужбовець РФ заявляє, що робитиме це і в Росії.

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