Окупанти кидають гранати в підвали, де ховаються люди – перехоплення СБУ
Окупант наразі перебуває в Харківській області
Служба безпеки України опублікувала аудіоперехоплення, де російський військовий розповідає своїй дружині про «зачистку» підвалів, у яких мирні українці ховаються від обстрілів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Згідно з повідомленням, окупант наразі перебуває в Харківській області.
«Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем», – говорить росіянин.
Він додає, що така поведінка – звичайна практика, і водночас розповідає, як російські військові з іншого підрозділу зґвалтували жінку.
Також окупант хизується знущаннями над українцями: «Я могу просто взять нож, уши отрезать». Військовослужбовець РФ заявляє, що робитиме це і в Росії.