Міненерго пообіцяло сьогодні погасити заборгованість щодо зарплат шахтарям

Шахтарі заявили, що їм із березня не платять заробітну плату

На виплати шахтарям направлять 653 млн грн

Міненергетики направило через Мінфін для виплати заробітної плати шахтарям державних шахт 653 млн грн. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міненерго.

«Згідно із запитом, спрямованому Міністерством енергетики, кошти в розмірі 653 029 тис. грн повинні бути перераховані на підприємства галузі вже в понеділок, 16 серпня», – сказано в повідомленні.

«Ми добре знаємо про проблеми шахтарів, щодня на зв’язку і з профспілками, і з представниками місцевої влади, і з керівництвом шахт. Усі відповідальні ще кілька тижнів тому отримали інформацію, коли надійдуть гроші й що для цього робиться», – цитується глава Міненерго Герман Галущенко.

Нагадаємо, що шахтарі заявили, що їм із березня не платять заробітну плату й опублікували заяву в якій загрожували пікетувати Офісу президента й перекривати траси міжнародного значення.

Нагадаємо, запаси антрацитових марок вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) з початку серпня збільшилися на 5,6% до 266 тис.

У травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі щодо імпорту.

Так, компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори про закупівлю вугілля в США.

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