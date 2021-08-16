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    Економіка та фінанси

    Міненерго пообіцяло сьогодні погасити заборгованість щодо зарплат шахтарям

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    Шахтарі заявили, що їм із березня не платять заробітну плату - Міненерго пообіцяло сьогодні погасити заборгованість щодо зарплат шахтарям
    Шахтарі заявили, що їм із березня не платять заробітну плату
    Фото з відкритих джерел

    На виплати шахтарям направлять 653 млн грн

    Міненергетики направило через Мінфін для виплати заробітної плати шахтарям державних шахт 653 млн грн. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міненерго.

    «Згідно із запитом, спрямованому Міністерством енергетики, кошти в розмірі 653 029 тис. грн повинні бути перераховані на підприємства галузі вже в понеділок, 16 серпня», сказано в повідомленні.

    «Ми добре знаємо про проблеми шахтарів, щодня на зв’язку і з профспілками, і з представниками місцевої влади, і з керівництвом шахт. Усі відповідальні ще кілька тижнів тому отримали інформацію, коли надійдуть гроші й що для цього робиться», цитується глава Міненерго Герман Галущенко.

    Нагадаємо, що шахтарі заявили, що їм із березня не платять заробітну плату й опублікували заяву в якій загрожували пікетувати Офісу президента й перекривати траси міжнародного значення.

    Нагадаємо, запаси антрацитових марок вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) з початку серпня збільшилися на 5,6% до 266 тис.

    У травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі щодо імпорту.

    Так, компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори про закупівлю вугілля в США.

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    Теги: Мінфін вугілля Міненерго гроші
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    Міненерго пообіцяло сьогодні погасити заборгованість щодо зарплат шахтарям