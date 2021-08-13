Відключення споживачів від електроенергії через брак вугілля? ЗМІ оцінили перспективи нового опалювального сезону

Експерти наголошують, що попри проблеми із запасами вугілля віялових відключень під час опалювального сезону не буде

Експерти вважають, що ТЕС мають встигнути запастися вугіллям до початку опалювального сезону

Відключень споживачів від електроенергії через брак вугілля в опалювальний сезон 2021-2022 років не буде.

Про це йдеться в статті видання «Економічна правда».

«До опалювального сезону компанії завезуть необхідний обсяг палива. Відключень точно не буде. Якщо не куплять, то самі і постраждають, бо втратять кошти», – приводить видання слова директора науково-технічного центру «Психея» Геннадія Рябцева.

Співрозмовники ЕП наголошують, що попри проблеми із запасами вугілля віялових відключень під час опалювального сезону не буде.

«У крайньому випадку доведеться повертатися до комерційного імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, проти чого категорично виступає ДТЕК Ахметова», – зазначає видання.

Компанія ДТЕК, за інформацією видання, планує імпорт вугілля з Польщі, Казахстану і США.

«Ведемо перемовини з постачальниками з Польщі, Казахстану, США. Незважаючи на підвищений попит на вугілля на світових ринках, ми вже починаємо його імпорт. Перша партія з Казахстану вже в дорозі», – повідомив ЕП генеральний директор «ДТЕК Енерго» Ільдар Салєєв.

Нагадаємо, в липні енергоблоки державної і приватної генерацій були змушені зупинити свою роботу через нестачу палива. У той же час ТЕС «ДТЕК Енерго» в липні майже вдвічі збільшили середньодобовий обсяг відпуску електроенергії в порівнянні з червнем та виробили 2,3 млрд кВт*г.

Для цих потреб було використано понад 1,2 млн тонн вугілля. При цьому, ціна електроенергії не покривала навіть собівартість вугілля.