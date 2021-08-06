Міненерго хоче зменшити витрати на ремонти електромереж на 60% заради зниження тарифу, – експерт

Директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Омельченко заявив, що пропозиція Міністерства енергетики передбачає зменшення видатків на ремонт і заміну електромереж на 6 млрд грн

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно

Популістичні наміри Кабінету Міністрів направити кошти з ремонтів електромереж на зниження тарифу на електроенергію для населення створює реальну загрозу блекаутів.

Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Слідуючи за популістичними пропозиціями вирішення проблеми тарифів, Кабмін може створити ще більшу проблему – реальну загрозу блекаутів через відсутність оновлення мереж і зупинку інтеграції з енергосистемою Європи, до чого йшла країна понад 4 роки», – зазначив Омельченко на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що пропозиція Міністерства енергетики передбачає зменшення видатків на ремонт і заміну електромереж на 6 млрд грн або на 60%.

«Не секрет, що стан наших мереж критичний. Їх зношеність складає 70%, а як наслідок – висока аварійність, втрати електроенергії, дорогі приєднання до мереж. Вони вже давно потребують якісної і системної модернізації. Але тривалий час на це не вистачало коштів. Зараз же коли кошти з’явилися завдяки реформі тарифоутворення, але їх знову хочуть забрати», – наголосив Омельченко.

Нагадаємо, 2 серпня з'явилася інформація, що Кабмін планує ще знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок зниження витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.

На сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн / кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року. За рахунок відмови від ремонтів мереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.