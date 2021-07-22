Чим небезпечний «чорний список» постачальників від Міненерго – пояснення експерта

Урядовий консультант: Замість врегулювати законодавство, Міненерго створює «чорний список» постачальників

Якщо постачальник оплатив усі податки, розрахувався за придбану електроенергію, зробив внесок на біржу, то ніякий суд не має права виключити його з ринку. В інтерв’ю «Главкому» консультант уряду з питань функціонування енергоринку Кшиштоф Рогульский, який має досвід запуску енергоринків в кількох європейських країнах, прокоментував появу «чорного списку» постачальників електроенергії, запровадженого Міненерго.

Експерт наголосив, що на ринках інших країн також були проблеми, схожі на українські.

«Але нам важливо зрозуміти, чи дійсно в Україні є маніпуляції, чи, можливо, узаконені правила дозволяють учасникам ринку торгувати саме так. Всі чотири сегменти енергоринку дуже пов’язані між собою. Принциповим є питання: якщо закон не забороняє робити певні речі, то має право учасник ринку це робити чи не має? Якщо він має таке право, то тут жодного порушення нема. Якби за чинних правил на ринку мій шеф поставив би переді мною завдання отримати прибуток, я робив би те ж саме, що й інші учасники ринку, яких звинувачують у маніпуляціях. Адже б знав, що не порушую узаконені правила», – підкреслив Кшиштоф Рогульский.

Маніпулювати цінами – погано, переконує він, та це не питання до учасників ринку.

«Дуже серйозна проблема в тому, що хтось неправильно розробив підзаконні акти до закону про ринок електроенергії. Нехай мені доведуть, що я винен, REMIT чітко визначає умови, коли учасник ринку щось порушує. Якщо ваші закони це дозволяють, то яка може бути претензія?» – наголосив експерт.

На його думку, створений Міненерго «чорний список» порушників, яких до 1 вересня не допускатимуть до електронних аукціонів на Українській енергетичній біржі, порушує Третій енергопакет ЄС (його мета полягає в подальшій лібералізації енергетичного та газового ринку, а також у посиленні прав споживачів. Зокрема, не допускається зосередження в одних руках транспортних мереж, виробництва енергоносіїв та їхнього збуту споживачам, – ред.), адже він гарантує вільний доступ до торгів всіх учасників ринку.

«Нещодавно моя група консультантів презентувала політикам аналітику про проблеми на ринку електроенергії та про суми, які виводяться з ринку через те, що неправильно діють підзаконні акти. І замість того, щоб їх підправити, ми бачимо «чорний список» учасників із метою обмежити торгівлю на ринку. Але ж «дірка» залишається і ніхто реально не враховує, якими будуть наслідки таких дій. Запроваджують обмеження цін, а це призводить до того, що така процедура стає ще більш вигідною», – підсумував Кшиштоф Рогульский.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Кшиштоф Рогульский: Приєднання української енергосистеми до європейської неможливе