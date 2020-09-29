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    Економіка та фінанси

    Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на 2 млрд грн

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    <p>29 вересня до державного&nbsp;бюджету України залучено 2,035 млрд грн</p> - Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на 2 млрд грн

    29 вересня до державного бюджету України залучено 2,035 млрд грн

    Кошти зарахували до державного бюджету

    На аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) 29 вересня Мінфін України залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.

    Про це повідомляється на сайті міністерства.

    Зазначається, що інвесторам запропонували гривневі облігації із терміном обігу сім місяців, один рік і з терміном погашення 3 серпня 2022 року.

    За семимісячними паперами середньозважена дохідність склала 8%, за річними – 9,5%, за 22-місячними – 10,5%.

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    Нагадаємо, 15 вересня Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на 6 мільярдів гривень.

    Мінфін економіка гроші Держбюджет Україна фінанси аукціон
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