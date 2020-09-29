Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на 2 млрд грн графіка



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29 вересня до державного бюджету України залучено 2,035 млрд грн

Кошти зарахували до державного бюджету

На аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) 29 вересня Мінфін України залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Зазначається, що інвесторам запропонували гривневі облігації із терміном обігу сім місяців, один рік і з терміном погашення 3 серпня 2022 року.

За семимісячними паперами середньозважена дохідність склала 8%, за річними – 9,5%, за 22-місячними – 10,5%.

Нагадаємо, 15 вересня Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на 6 мільярдів гривень.