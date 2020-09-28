В Україні буде працювати перший приватний спиртзавод – Мінекономіки



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Завод може з'явитися через місяць

Перший приватний спиртзавод з'явиться в Україні за місяць, - зазначила Панаіотоді

В Україні через місяць з’явиться перший приватний спиртзавод: на аукціон виставили перший лот – Немирівський спиртзавод. Про це написала у Facebook заступниця міністра Мінекономіки Світлана Панаіотоді.

«Перший приватний спиртзавод з'явиться в Україні за місяць. Оголошено проведення першого аукціону з продажу заводу з виробництва спирту – 15 вересня ФДМУ виставив до електронної торгової систему «Prozorro.Продажі» перший лот – Немирівський спиртзавод», - написала Панаіотоді.

За її словами, це перший важливий крок на шляху до зміни спиртової індустрії, її демонополізації та приватизації підприємств з виготовлення спирту.

«Зверніть увагу, що відповідно до чинного законодавства, єдиною можливістю стати учасником ринку виробництва спирту в Україні до 1 липня 2021 року – є придбання об’єкту спиртової галузі. Отже, чекаємо на перші результати», – додала вона.

Нагадаємо, що фонд держмайна продає перший спиртзавод.