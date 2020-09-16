Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на 6 мільярдів гривень графіка



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Міністерство фінансів України 15 вересня залучило до держбюджету 6,025 млрд грн в еквіваленті

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам два випуски цінних паперів в національній валюті і один в іноземній валюті

Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 15 вересня залучило до держбюджету 6,025 млрд грн в еквіваленті.

Про це Мінфін повідомляє у Facebook.

«На аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам два випуски цінних паперів в національній валюті і один в іноземній валюті. Строк обігу запропонованих державних облігацій в гривні - 6 місяців та 2 роки, а в доларах США – 1,1 року», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що від розміщення гривневих 6-місячних паперів до державного бюджету було залучено 2 млрд грн, а від 2-річних – 894 млн грн. Середньозважена дохідність 6-місячних гривневих ОВДП не змінилась (7,82%), тоді як дохідність за 2-річними гривневими паперами становила 10,43%.

У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 112 млн дол. Середньозважена ставка дохідності залишилась незмінною – 3,5%.

До слова, 1 вересня Мінфін продав гривневі ОВДП на 2,83 млрд грн.