Мінфін продав облігацій на 1,77 млрд гривень



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Відсоткові ставки за 5-річними облігаціями склали 15,86% річних, а за короткостроковими — 14,3-17,25% річних

За підсумками традиційного аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики, що відбувся 27 серпня, Міністерство фінансів України залучило до бюджету 1,77 мільярда гривень.

Відповідні дані з'явилися на сайті Мінфіну.

Зазначається, що із загальної суми більшість коштів надійшла від продажу довгострокових облігацій, термін погашення яких наступить у 2025 році, тобто через 5,5 року. Таких облігацій уряд продав на 1,35 мільярда гривень.

Решта боргових облігацій мають термін обігу до 2020 року та 2022 року.

Відсоткові ставки за 5-річними облігаціями склали 15,86% річних, а за короткостроковими — 14,3-17,25% річних.

Зазначимо, що високі обсяги продажів ОВДП у минулому сприяли тому, що в економіку України залучалися великі обсяги іноземної валюти. Зокрема, через те, що українські боргові облігації мають високий попит серед іноземних інвесторів.

Водночас протягом останніх тижнів Мінфін продовжує зменшувати обсяги випуску облігацій, запроваджуючи обмеження на продаж короткострокових облігацій. Так, на початку серпня Мінфін продав облігацій на 2,66 мільярда гривень, хоча у липні під час аукціону залучив 17,2 мільярда гривень.