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    Економіка та фінанси

    Мінфін відзвітував, куди витратили 30 млрд на боротьбу з коронавірусом

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    Найбільше для&nbsp;боротьби з Covid-19 витратили на послуги медичної допомоги та вакцинацію &ndash; 11,8 млрд грн - Мінфін відзвітував, куди витратили 30 млрд на боротьбу з коронавірусом
    Найбільше для боротьби з Covid-19 витратили на послуги медичної допомоги та вакцинацію – 11,8 млрд грн
    фото з відкритих джерел

    У цілому на боротьбу з Covid-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн

    Міністерство фінансів України прозвітувало про видатки у 30 млрд грн на боротьбу з Covid-19, найбільше витратили на послуги медичної допомоги та вакцинацію – 11,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

    Крім оплати послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з Covid-19 та вакцинації, на закупівлю вакцин витрачено 9,8 млрд грн. На 2021 рік загалом передбачено 17,5 млрд грн на лікування та 10,5 млрд грн на закупівлю вакцин.

    На соціальну підтримку населення в умовах карантину уряд витратив 2,9 млрд грн, а на лікарняні – 0,8 млрд гривень. Усього на ці цілі Міністерству соціальної політики було виділено 3,8 млрд грн на 2021 рік.

    На придбання товарів та послуг для запобігання поширенню Covid-19 (крім вакцин) витрачено 2,5 млрд грн, зокрема 1,7 млрд грн коштів місцевих бюджетів.

    1,1 млрд грн витратили на виплату допомоги по безробіттю (100% виділених Мінекономіки коштів для здійснення таких виплат). Також уряд витратив 0,8 млрд грн на доплати до заробітної плати лікарям, військовослужбовцям та правоохоронцям (98% передбачених коштів).

    На забезпечення лікарень киснем витрачено 0,5 млрд грн з передбачених 0,75 млрд грн, а на боротьбу з Covid-19 у закладах освіти – 18,3 млн грн з передбачених 1 млрд грн.

    Ще 14 млн грн з передбачених 55 млн грн отримали заклади Національної академії медичних наук за послуги з госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

    У цілому на боротьбу з Covid-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн.

    Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже повідомив, що проєкт бюджету також передбачає підвищення мінімальної зарплатні лікарям до 20 тисяч гривень.

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    Теги: Мінфін гроші Мінекономіки фінансування Україна коронавірус
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    Мінфін відзвітував, куди витратили 30 млрд на боротьбу з коронавірусом