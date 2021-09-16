Мінфін відзвітував, куди витратили 30 млрд на боротьбу з коронавірусом

Найбільше для боротьби з Covid-19 витратили на послуги медичної допомоги та вакцинацію – 11,8 млрд грн

У цілому на боротьбу з Covid-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн

Міністерство фінансів України прозвітувало про видатки у 30 млрд грн на боротьбу з Covid-19, найбільше витратили на послуги медичної допомоги та вакцинацію – 11,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Крім оплати послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з Covid-19 та вакцинації, на закупівлю вакцин витрачено 9,8 млрд грн. На 2021 рік загалом передбачено 17,5 млрд грн на лікування та 10,5 млрд грн на закупівлю вакцин.

На соціальну підтримку населення в умовах карантину уряд витратив 2,9 млрд грн, а на лікарняні – 0,8 млрд гривень. Усього на ці цілі Міністерству соціальної політики було виділено 3,8 млрд грн на 2021 рік.

На придбання товарів та послуг для запобігання поширенню Covid-19 (крім вакцин) витрачено 2,5 млрд грн, зокрема 1,7 млрд грн коштів місцевих бюджетів.

1,1 млрд грн витратили на виплату допомоги по безробіттю (100% виділених Мінекономіки коштів для здійснення таких виплат). Також уряд витратив 0,8 млрд грн на доплати до заробітної плати лікарям, військовослужбовцям та правоохоронцям (98% передбачених коштів).

На забезпечення лікарень киснем витрачено 0,5 млрд грн з передбачених 0,75 млрд грн, а на боротьбу з Covid-19 у закладах освіти – 18,3 млн грн з передбачених 1 млрд грн.

Ще 14 млн грн з передбачених 55 млн грн отримали заклади Національної академії медичних наук за послуги з госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

У цілому на боротьбу з Covid-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже повідомив, що проєкт бюджету також передбачає підвищення мінімальної зарплатні лікарям до 20 тисяч гривень.