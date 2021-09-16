Туристи поповнили київський бюджет на 22 млн грн

Кличко: «На сьогодні столицю відвідали близько 300 тисяч іноземців»

За рахунок туристичного збору від початку року бюджет столиці отримав 22 мільйони гривень. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми «Ексклюзив» з Валерієм Калнишем на телеканалі «Прямий».

«На сьогодні столицю відвідали близько 300 тисяч іноземців. Туризм – одна із важливих сфер нашого старовинного та гарного міста. Київ привабливий і тим, що ціни, в порівнянні з іншими країнами, набагато нижчі. Але, наприклад, одна родина туристів з Близького Сходу, яких зараз багато приїздить в Україну, залишає в Києві від 300 до 500 доларів на добу. Це проживання в готелях, це відвідування ресторанів і кафе, концертів. З початку року тільки від туризму бюджет нашого міста отримав більше 22 мільйонів гривень», – зазначив Віталій Кличко.

Варто зазначити, що 5-ту частину від загального числа туристів на сьогодні складають туристи з країн Близького Сходу. А найбільше до Києва їде туристів із США – понад 26,5 тисячі осіб із початку року, з Ізраїлю – понад 22 тисячі осіб та Туреччини – понад 21 тисячу осіб.

Із Близького Сходу цього року Київ відвідують туристи з Саудівської Аравії, ОАЕ, Ізраїлю, Туреччини. Що стосується Саудівської Аравії, то з початку року звідти приїхало понад 13 тисяч туристів. Оскільки з’явилося пряме авіасполучення між країнами. І в липні минулого року був запроваджений безвізовий режим між країнами. Крім того, більшість країн Європи лишаються для туристів з Аравії закритими.

Нагадаємо, Кличко розповів, яким буде бюджет Києва на 2022 рік.

До слова, що Київ виплатить компенсації за земельні ділянки 12 родинам загиблих учасників АТО.

Як відомо, 15 вересня уряд затвердив держбюджет–2022. Оприлюднено його основні показники. Оприлюднено його основні показники. Проєкт бюджету цього ж дня надійшов до Верховної Ради.