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    Держбюджет–2022. На закупівлю вакцин виділено понад 2 млрд

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    Держбюджет–2022. На закупівлю вакцин виділено понад 2 млрд
    фото: МОЗ

    МОЗ запевнив, що бюджет на закупівлю вакцин може бути збільшено за потреби

    Згідно з проєктом бюджету, у 2022 році 2,6 мільярда гривень підуть на закупівлю вакцин проти коронавірусу і 157 млрд – на нову програму медичних гарантій.

    Як повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я, бюджет на закупівлю вакцин може бути збільшено за потреби.

    Також, згідно з проєктом бюджету, для медичної галузі уряд виділив:

    • 157,5 млрд грн – нова програма медичних гарантій, що на 33,8 млрд грн більше ніж у поточному році
    • 3,1 млрд грн для централізованої закупівлі обладнання для лікарень та лабораторій
    • 789,5 млн грн на проведення трансплантацій в Україні, що на 288,5 млн більше ніж цьогоріч
    • 300 млн грн на розвиток біокластеру, що в 3 рази більше, ніж цього року з потенційним розширенням ще на 735 млн.

    Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже повідомив, що проєкт бюджету також передбачає підвищення мінімальної зарплатні лікарям до 20 тисяч гривень.

    Як відомо, 15 вересня уряд затвердив держбюджет–2022. Оприлюднено його основні показники. Проєкт бюджету цього ж дня надійшов до Верховної Ради.

    Також «Главком» розповідав, скільки грошей виділять на пенсії та субсидії у наступному році.

    Додамо, що податок на житло у 2022 році збільшиться. Вже відомо, кому та скільки доведеться заплатити.


    Теги: Міністерство охорони здоров'я бюджет гроші Держбюджет щеплення вакцинація ліки медичні препарати лікарські препарати уряд коронавірус
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    Держбюджет–2022. На закупівлю вакцин виділено понад 2 млрд