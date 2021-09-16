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    Економіка та фінанси

    Уряд виділив пів мільярда Фонду соцстраху. Стало відомо, хто отримає ці гроші

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    Кабмін спрямував 460 млн грн на виплати допомоги по частковому безробіттю - Уряд виділив пів мільярда Фонду соцстраху. Стало відомо, хто отримає ці гроші
    Кабмін спрямував 460 млн грн на виплати допомоги по частковому безробіттю
    фото: depositphotos.com

    Рішення Кабміну дозволить повністю погасити заборгованість по виплаті за урядовою програмою

    Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення майже 460 млн грн на фінансову допомогу Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Про це повідомляє Урядовий портал.

    Зазначається, що вищевказане рішення Кабміну дозволить забезпечити в повному обсязі фінансування виплати допомоги по часткову безробіттю на період карантину.

    «Програму по частковому безробіттю на період карантину було запроваджено у 2020 році для підтримки працівників, які постраждали внаслідок скорочення економічної діяльності підприємств. Така фінансова підтримка допомогла зберегти робочі місця та запобігти стрімкому зростанню безробіття під час пандемії. Сьогоднішнє рішення уряду дозволить повністю погасити заборгованість по виплаті за цією програмою», – зазначила заступниця міністра економіки України Світлана Глущенко.

    Крім того, уряд затвердив Порядок використання коштів державного бюджету, які спрямовуються для виплати допомоги по частковому безробіттю під час карантину.

    До слова, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт Держбюджету-2022. Згідно з ним, мінімальна зарплата має зрости до 6 700 гривень, а в медиків – до 20 000 гривень. Водночас середня заробітна плата в українців становитиме 15 258 гривень, а в медиків – 22 500 гривень.

    Нагадаємо, видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проєкті держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн.

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    Теги: економіка гроші фінансування фінанси безробіття
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    Уряд виділив пів мільярда Фонду соцстраху. Стало відомо, хто отримає ці гроші