Мінімальну зарплату цього року можуть підняти до 4200 грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд має за підсумками першого кварталу визначитися щодо подальшого підвищення мінімальної заробітної плати

Віце-прем’єр Павло Розенко переконаний, що реально підняти цього року мінімальну зарплату до 4200 гривень.

Про це він заявив у коментарі журналістам, повідомляє Укрінформ.

«У законі про державний бюджет чітко написано, що уряд має за підсумками першого кварталу визначитися щодо подальшого підвищення мінімальної заробітної плати до 4200 грн. Ми чекаємо, в тому числі, системної доповіді Міністерства фінансів і прогнозів на завершення цього року. Я переконаний, що ми зобов’язані зробити все, щоб у 2018 році реалізувати ініціативу щодо підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень», - заявив Розенко.

За його словами, зростання економіки, поява нових робочих місць створять умови для підвищення мінімальної зарплати.