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    Економіка та фінанси

    Мінімальну зарплату цього року можуть підняти до 4200 грн

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    Уряд має за підсумками першого кварталу визначитися щодо подальшого підвищення мінімальної заробітної плати

    Віце-прем’єр Павло Розенко переконаний, що реально підняти цього року мінімальну зарплату до 4200 гривень.

    Про це він заявив у коментарі журналістам, повідомляє Укрінформ.

    «У законі про державний бюджет чітко написано, що уряд має за підсумками першого кварталу визначитися щодо подальшого підвищення мінімальної заробітної плати до 4200 грн. Ми чекаємо, в тому числі, системної доповіді Міністерства фінансів і прогнозів на завершення цього року. Я переконаний, що ми зобов’язані зробити все, щоб у 2018 році реалізувати ініціативу щодо підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень», - заявив Розенко.

    За його словами, зростання економіки, поява нових робочих місць створять умови для підвищення мінімальної зарплати.

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