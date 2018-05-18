Мінімальну зарплату цього року можуть підняти до 4200 грн
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Уряд має за підсумками першого кварталу визначитися щодо подальшого підвищення мінімальної заробітної плати
Віце-прем’єр Павло Розенко переконаний, що реально підняти цього року мінімальну зарплату до 4200 гривень.
Про це він заявив у коментарі журналістам, повідомляє Укрінформ.
«У законі про державний бюджет чітко написано, що уряд має за підсумками першого кварталу визначитися щодо подальшого підвищення мінімальної заробітної плати до 4200 грн. Ми чекаємо, в тому числі, системної доповіді Міністерства фінансів і прогнозів на завершення цього року. Я переконаний, що ми зобов’язані зробити все, щоб у 2018 році реалізувати ініціативу щодо підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень», - заявив Розенко.
За його словами, зростання економіки, поява нових робочих місць створять умови для підвищення мінімальної зарплати.