Україна цьогоріч має виплатити МВФ близько $1,4 млрд



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Перший платіж МВФ заплановано на 1 лютого

Найбільші виплати призначені на 13 березня і 11 вересня

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,4 млрд доларів у 2020 році.

Про це свідчать дані на сайті МВФ.

Згідно з нинішнім графіком, у поточному році Україна зобов'язана виплатити МВФ 999,648 млн СПЗ (спецправа запозичення).

За курсом НБУ на початок січня це становить близько 1,4 млрд доларів. Перший платіж МВФ заплановано на 1 лютого в розмірі майже 55 млн СПЗ, а вже 4 лютого необхідно заплатити ще 98,5 млн СПЗ.

Найбільші виплати призначені на 13 березня і 11 вересня - по 295,5 млн СПЗ.

Останні платежі в поточному році заплановані на 1 листопада - майже 50 млн спецправ запозичення.

Як відомо, підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу цього року.

Раніше у Зеленського запевняли, що провели конструктивні перемовини з МВФ.

Також міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що через три роки Україна не буде потребувати кредитування Міжнародного валютного фонду.