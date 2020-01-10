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    Україна цьогоріч має виплатити МВФ близько $1,4 млрд

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    Перший платіж МВФ заплановано на 1 лютого&nbsp; - Україна цьогоріч має виплатити МВФ близько $1,4 млрд
    Перший платіж МВФ заплановано на 1 лютого 

    Найбільші виплати призначені на 13 березня і 11 вересня

    Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,4 млрд доларів у 2020 році.

    Про це свідчать дані на сайті МВФ.

    Згідно з нинішнім графіком, у поточному році Україна зобов'язана виплатити МВФ 999,648 млн СПЗ (спецправа запозичення).

    За курсом НБУ на початок січня це становить близько 1,4 млрд доларів. Перший платіж МВФ заплановано на 1 лютого в розмірі майже 55 млн СПЗ, а вже 4 лютого необхідно заплатити ще 98,5 млн СПЗ. 

    Найбільші виплати призначені на 13 березня і 11 вересня - по 295,5 млн СПЗ.

    Останні платежі в поточному році заплановані на 1 листопада - майже 50 млн спецправ запозичення.

    Як відомо, підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу цього року.

    Раніше у Зеленського запевняли, що провели конструктивні перемовини з МВФ.

    Також міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що через три роки Україна не буде потребувати кредитування Міжнародного валютного фонду.

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