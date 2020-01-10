Милованов: зростання міжнародних резервів робить Україну більш незалежною від МВФ
Репутація української економіки серед інвесторів залишається неідеальною, визнав профільний міністр
Міжнародні резерви у 2019 році зросли до семирічного максимуму – до $25,3 млрд, що, у свою чергу, робить українську економіку більш стійкою та незалежною, в тому числі й від кредитів МВФ.
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.
«Високий рівень резервів робить українську економіку більш стійкою та незалежною, в тому числі від траншів МВФ», - йдеться в повідомленні.
Милованов нагадав, що, за оприлюдненими НБУ даними, за підсумками 2019 року міжнародні резерви України зросли до семирічного максимуму – до $25,3 млрд. За минулий рік вони зросли на $4,5 млрд через збільшення припливу валюти від експортерів та міжнародних інвесторів. За підсумками 2019 року чиста купівля валюти НБУ сягнула $7,9 млрд, що є найвищим показником за останні 14 років.
«Водночас репутація української економіки серед інвесторів залишається неідеальною. Це означає, що на сьогодні роль програми МВФ стає більш політичною, ніж економічною: існування програм переконує міжнародних та внутрішніх інвесторів у відповідальності економічних політик уряду. Сподіваюсь, що цього або наступного року ми зможемо підняти кредитний рейтинг та довіру інвесторів до України до рівня, коли нам вже не буде потрібна сертифікація МВФ», - зауважив міністр.
Раніше Милованов пояснив динаміку та зробив прогноз щодо зміцнення курсу гривні у цьому році.
Як відомо, підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу цього року.
Також Зеленського запевняли, що провели конструктивні перемовини з МВФ.
Також міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що через три роки Україна не буде потребувати кредитування Міжнародного валютного фонду.