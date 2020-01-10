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    Економіка та фінанси

    Милованов: зростання міжнародних резервів робить Україну більш незалежною від МВФ

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    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов - Милованов: зростання міжнародних резервів робить Україну більш незалежною від МВФ
    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов

    Репутація української економіки серед інвесторів залишається неідеальною, визнав профільний міністр

    Міжнародні резерви у 2019 році зросли до семирічного максимуму – до $25,3 млрд, що, у свою чергу, робить українську економіку більш стійкою та незалежною, в тому числі й від кредитів МВФ.

    Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

    «Високий рівень резервів робить українську економіку більш стійкою та незалежною, в тому числі від траншів МВФ», - йдеться в повідомленні.

    Милованов нагадав, що, за оприлюдненими НБУ даними, за підсумками 2019 року міжнародні резерви України зросли до семирічного максимуму – до $25,3 млрд. За минулий рік вони зросли на $4,5 млрд через збільшення припливу валюти від експортерів та міжнародних інвесторів. За підсумками 2019 року чиста купівля валюти НБУ сягнула $7,9 млрд, що є найвищим показником за останні 14 років.

    «Водночас репутація української економіки серед інвесторів залишається неідеальною. Це означає, що на сьогодні роль програми МВФ стає більш політичною, ніж економічною: існування програм переконує міжнародних та внутрішніх інвесторів у відповідальності економічних політик уряду. Сподіваюсь, що цього або наступного року ми зможемо підняти кредитний рейтинг та довіру інвесторів до України до рівня, коли нам вже не буде потрібна сертифікація МВФ», - зауважив міністр.

    Раніше Милованов пояснив динаміку та зробив прогноз щодо зміцнення курсу гривні у цьому році.

    Як відомо, підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу цього року.

    Також Зеленського запевняли, що провели конструктивні перемовини з МВФ.

    Також міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що через три роки Україна не буде потребувати кредитування Міжнародного валютного фонду.

    МВФ економіка міністр Мінекономіки Україна фінанси Тимофій Милованов
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