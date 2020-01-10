Накопичувальна пенсія: скільки внесків доведеться платити українцям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кошти в пенсійній системі будуть вважатися власністю учасника системи і у разі передчасної смерті всі заощадження мають бути передані спадкоємцям

Законопроєкт передбачає, що роботодавці перераховуватимуть «на пенсію» 2% від зарплати працівника, а працюючі українці заплатять 1% від розміру заробітної плати

У Верховнй Раді у грудні минулого року нардепи від «Слуги народу» зареєструвала законопроєкт про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Відповідний документ можна знайти на сайті парламенту.

Зазначається, що законопроєкт розроблявся спільно з Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку.

Українці матимуть право особисто вирішувати, скільки саме інвестувати у свою старість: добровільні внески кожен визначить самостійно.

Новий документ передбачає, що роботодавці перераховуватимуть «на пенсію» 2% від зарплати працівника, а працюючі українці заплатять 1% від розміру заробітної плати. При цьому роботодавця зобов'яжуть доповнювати внески працівника до 5% від його заробітної плати. Максимальний розмір внесків складатиме 9%.

Кошти в пенсійній системі будуть вважатися власністю учасника системи. У разі передчасної смерті всі заощадження мають бути передані спадкоємцям.

Також очікується, що українці матимуть право на отримання одноразових виплат, прискорених виплат, програмних виплат довічних пенсій.

Відзначимо, що вже в березні 2020 року можуть запустити так звану «другу пенсію», що стане початком переходу на накопичувальну систему.

Раніше стало відомо, що законопроєкт передбачає впровадження в Україні пенсійної системи другого рівня. Законопроєкт погоджено міністерствами і відомствами.

Як повідомлялося, наприкінці лютого представники громадських організацій і недержавних пенсійних фондів зажадали від Кабінету міністрів посприяти впровадженню накопичувального рівня пенсійної системи з 2020 року і висловили побоювання, що другий етап пенсійної реформи буде відкладено на невизначений час.

Наприкінці грудня 2018 року через Меморандум про економічну і фінансову політику стало відомо, що Україна на період дії програми stand-by співпраці з МВФ припинить введення другого (накопичувального) рівня пенсійної системи.

Колишній віцепрем'єрміністр України Павло Розенко вважає, що Україна готова до впровадження накопичувального рівня пенсійної системи і в березні закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити закон, необхідний для його запуску з 2020 року.

Натомість у вересні міністр соціальної політики України Юлія Соколовська заявила, що в короткостроковій перспективі накопичувальна пенсійна система в Україні вводитися не буде.