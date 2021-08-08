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    Економіка та фінанси

    Міністр фінансів просить всіх вакцинуватися, інакше економіці світить новий локдаун

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    &laquo;Якщо людина вакцинована &ndash; вона захищена&raquo;, &ndash;&nbsp;Марченко - Міністр фінансів просить всіх вакцинуватися, інакше економіці світить новий локдаун
    «Якщо людина вакцинована – вона захищена», – Марченко
    Фото: glavcom.ua

    Новий локдаун: глава Мінфіну оцінив готовність економіки

    Якщо в країні не вакцинується достатня кількість громадян, локдауну не оминути. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

    «Я є прихильником масової вакцинації. В тих країнах, де вакцинація досягла високого рівня, локдауни не передбачаються. Британія, незважаючи на останню кількість випадків заражень, навпаки максимально послабила вимоги, і зараз там все відкрито. В Штатах зараз також йде більше дискусій, яким чином збільшувати вакцинацію, а не про те, чи запроваджувати локдаун. Тобто вакцинація взагалі знімає це питання з порядку денного», пояснив свою позицію міністр.

    Нові штами коронавірусу, що зараз розходяться країнами, не зашкодять соціально-економічній ситуації при умові, якщо українці активніше щеплюватимуться. Тоді ризики чергових хвиль захворювання знизяться. «Такі заходи як локдауни, можливо, довели частково свою превентивну функцію на початку епідемії, а зараз – тільки вакцинація», підсумував Марченко.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я пояснив, як отримати свідоцтво про вакцинацію.

    Раніше стало відомо, що в Україні можуть послабити карантин для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу. Переглядати норми планують у разі зміни епідемічної ситуації.

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    Теги: міністр карантин щеплення вакцинація Сергій Марченко
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    Міністр фінансів просить всіх вакцинуватися, інакше економіці світить новий локдаун