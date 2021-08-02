Нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців

«Тепер кожен вирішує сам – дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу», – заявив нардеп

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький впевнений, що Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Про це він написав у Facebook.

«Україна буде змушена вводити обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що в разі погіршення епідемічної ситуації працюватимуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів (на даний час щеплена лише половина педагогів). На мою думку, аналогічні обмеження логічно ввести для транспортників, підприємств громадського харчування і комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує ніяк не менше людей, ніж учитель», – зазначив Радуцький.

За його словами, в Україні достатньо вакцин для імунізації.

«Ми в Україні не говоримо про обов'язкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину робити цю процедуру. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники. Ще місяць тому у нас був дефіцит препаратів для щеплення. Але позаминулого тижня ми отримали понад 2 млн вакцин, минулого – більше 2,5 млн. Вакцинація відкрита для всіх бажаючих», – написав Радуцький.

«Тепер кожен вирішує сам – дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу», – резюмував нардеп.

До слова, кількість повністю вакцинованих від Covid-19 українців перевищила 2 млн.

Напередодні повідомлялося, що у двох областях країни зафіксовано перевищення епідемічних нормативів.