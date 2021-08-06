Готелі з вакцинованим персоналом отримають «знак безпеки»

Клієнти готелів знатимуть, чи персонал щеплений від коронавірусу

Готелі, працівники яких повністю імунізовані, вноситимуть у список Державного агентства розвитку туризму

Українським готелям, в яких весь персонал закладу вакцинований від коронавірусу, видаватимуть «знак безпеки». Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ).

«У разі вакцинації всього персоналу готелю, закладам розміщення буде надано підтвердження (у вигляді наклейки - знак безпеки)», – сказано в повідомленні.

Агентство на офіційному сайті вноситиме такі заклади у список готелів ДАРТ, працівники яких повністю імунізовані.

Для організації вакцинації персоналу готель має надати таку інформацію:

назва суб'єкта господарювання;

адреса місця розташування;

кількість персоналу на вакцинацію;

контактний телефон уповноваженої особи.

Потім інформацію необхідно висилати на електронну адресу контактної особи від ДАРТ.

Між іншим, в Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації є Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.

До слова, у місті, де вакцинували дві третини дорослих, другий місяць немає хворих.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко пообіцяв робити мільйон Covid-щеплень на тиждень.

В Україні новий рекорд щеплень за добу – 167 383 особи вакциновано проти коронавірусу 5 серпня.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 237 706 щеплень.

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